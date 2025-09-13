Саливанчук после развода с нардепом призналась, почему не складывается ее личная жизнь: "Это иллюзия"

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Известная украинская актриса Анна Саливанчук откровенно рассказала о сложном периоде в своей жизни после развода с народным депутатом Александром Божковым.

Звезда призналась, что путь к решению о разрыве был длительным и эмоционально изнурительным. В частности, в течение последних трех лет в браке она чувствовала себя на грани, о чем говорила избраннику. По словам Анны, в результате они так и не смогли прийти к общему языку.

"Я к своему выбору шла три года. Очень было трудно. Я обманывала себя три года. Но каждый день я своему бывшему мужу говорила, что я кончусь. Он не верил. Я его готовила три года. Прошло три года и я кончилась. Он не сделал выводы, которые бы мне хотелось, чтобы он сделал", — поделилась актриса в интервью Мирославе Мандзюк.

Реклама

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Но несмотря на боль от пережитого, Саливанчук не теряет веры в будущее и мечтает снова открыть сердце для любви. Она отмечает, что ей хочется делиться своей любовью. В то же время предполагает, что сейчас мужчины боятся ее сильной энергии и не подходят знакомиться. Тем не менее, актриса уверена, что рано или поздно найдет возлюбленного и создаст с ним настоящую семью.

"Хочется отдать кому-то еще частичку своей любви. У меня ее очень много. Есть моменты, когда хочется, чтобы кто-то обнял и сказал, что все будет хорошо. Все боятся, что не справятся с моей энергией, потому что ее так много. Это иллюзия, потому что в отношениях я совсем другая. Что с этим делать? Жить. Я уверена, что у меня будет мой муж и я рожу двух девочек. Я в этом уверена, но всему свое время", — подчеркнула артистка.

Отметим, Анна Саливанчук и Александр Божков были вместе более восьми лет. В 2024 году пара официально объявила о разрыве, хотя фактически не состояла в отношениях еще с мая 2023-го. У экс-супругов подрастают двое сыновей — Глеб и Никита.

Напомним, недавно комик Виктор Розовый скандально разошелся с бывшей женой Ольгой, которая разоблачила его измены и показала фото с любовницами.