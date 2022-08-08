Саливанчук пожаловалась на медиков в Буковеле и Яремче: "Если он будет плакать, зашивать не буду"

Так, во время отдыха мальчик упал на металлическую пластину и разорвал себе колено.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Как рассказала знаменитость в своем Instagram, на курорте медики отказались бесплатно сказать, нужно ли накладывать швы.

Врачи назвали цену осмотра – 3500 гривен. Поэтому Анна вызвала "скорую".

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Там медики рассказали ей, что ближайшая больница находится в Яремче. Там при необходимости могут вызвать врача на работу, но предупредили, что он не будет накладывать швы, если мальчик будет плакать. В результате Анна с сыном поехали в больницу, которая была в 40 километрах от Буковели, на собственном авто.

Когда они прибыли на место, в больнице никого не было. Впоследствии медик пришел и шокировал актрису своим поведением.

"Я могу только догадываться, но мне кажется, что он был под хмельком. Врач начинает смотреть на ногу, снимать пластырь, а малой плачет. Врач говорит: "Если он будет плакать, то езжайте в Ивано-Франковск и под общим наркозом зашивайте колено". Я договариваюсь с Глебом, успокаиваю его, он все равно плачет, говорю: "Не волнуйся, сейчас будет не больно, ничего страшного не будут делать". Врач поворачивается и говорит: "Не лгите своему ребенку. Я сейчас буду шить. Да, Глеб, сейчас игла зайдет тебе в колено и будет зашивать", — рассказала звезда.

Тогда Саливанчук возмутительно спросила, зачем медик специально пугает ее сына. Впрочем, колено ребенка все же зашили. Знаменитость добавила, что медик отказался рассказать ей, как ухаживать за швами, сказал "найти другого своего врача" и ушел из кабинета.

Анна заявила, что она в шоке, что на такой большой горнолыжный курорт, где может травмироваться немало людей, нет специалистов. Также звезду не менее возмущает такое отношение врачей к пациентам. Поэтому актриса обратилась к руководителям курорта с просьбой "подумать о том, что им нужно иметь на месте врачей и травмпункт".

Напомним, Kalush Orchestra отреагировал на скандал о выступлении на одной сцене с россиянами. Группа уже обратилась к организаторам.

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