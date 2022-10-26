Саливанчук призналась, что 8 лет назад не восприняла войну серьезно, и возмутилась поведением Безрук

Украинская актриса, звезда сериала "Одного разу під Полтавою" Анна Саливанчук призналась, когда в Украине 2014 началась война, то не восприняла это так, как должна.

Знаменитость вспомнила в программе ЖВЛ, что она считала, что это где-то далеко и ее не касается. Анна продолжала дальше сниматься в сериалах, где говорила на языке страны-агрессора, могла одеть для роли российскую форму. Саливанчук признается, что ей из-за этого очень стыдно.

"Мне стыдно, что 8 лет назад я не восприняла эту войну: это было там, мне все равно. Я дальше одевала российскую форму, дальше снимала кадр на украинском, кадр на русском, я зарабатывала деньги, я получала удовольствие от того, что я в кадре", – поделилась знаменитость.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также звезда призналась, что ее возмутило поведение российских коллег, поддержавших войну в Украине. Впрочем, больше Анну удивило поведение украинцев, живущих в России, в частности ее бывшая подруга, актриса Галина Безрук, которая выбрала молчание.

Саливанчук удивило, что украинка осталась в РФ и продолжила сниматься там в фильмах. Актриса считает, что, возможно, Безрук выбрала такую позицию, потому что боится потерять мужа-россиянина.

Галина Безрук с мужем / Фото: facebook.com/galina.bezruk

"Да, это моя подруга была. Мы с ней много общались. Я не могу понять. Она долгое время молчала, а потом выставляла даже сторис с красной дорожки у Михалкова, который предатель. Затем выставляла тарелки фильмов, где она сейчас снимается, мюзиклы, где она работает. Наверное, она боялась потерять мужа. Но что это за муж, что он не поддерживает, когда такая ситуация", — возмутилась Анна.

Что пришлось пережить Анне Саливанчук в начале войны и почему ей за себя стыдно

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