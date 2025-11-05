Саливанчук раскрыла, почему ушла от нардепа после восьмилетнего брака: "Бывший искренне удивлялся"

Анна Саливанчук и Александр Божков с детьми

Реклама

Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно поделилась подробностями своей личной жизни после развода с бывшим мужем — народным депутатом Александром Божковым.

Звезда призналась, что сейчас между ними полностью прекратилось общение. Анна говорит, что причиной разрыва стали не ссоры или измены, а более глубокие вещи — разные видения семьи и того, какой она должна быть.

«Мой бывший муж родом из Мариуполя. Когда мы впервые поехали к моим родным, он искренне удивлялся: почему все такие веселые, почему все так рады видеть друг друга. Мою маму сначала даже считал немного странной — она постоянно улыбалась. Потом приехал домой и рассказывал родителям о „людях, у которых всегда все хорошо“», — поделилась актриса в интервью oboz.ua.

Реклама

Анна Саливанчук и Александр Божков с детьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна рассказала, что ее тогдашний избранник не мог понять ее искренних отношений с родителями, ведь сам вырос в совершенно другой среде. Актриса отметила, что родом он из Мариуполя, и предположила, что возможно этому предшествовала именно культурная разница. В свою очередь, Саливанчук отметила, что для нее главным всегда были семейная связь, поддержка и тепло в доме.

«Возможно, это только личный опыт. Однако у меня все иначе. Для меня семья — это святое. Рождество, Новый год — мы всегда вместе, и это для меня очень важно», — вспомнила артистка.

Анна Саливанчук и Александр Божков с сыном / © instagram.com/salivanchuk.anna

Саливанчук призналась, что сейчас с бывшим мужем не поддерживает никакого контакта. По ее словам, прошлое осталось в прошлом, и сейчас она полностью сосредоточена на детях и работе.

Отметим, о разводе Анны Саливанчук пары стало известно в марте прошлого года, хотя официально брак был расторгнут еще в мае 2023-го. Анна и Александр являются родителями двух сыновей — Глеба и Никиты, которые остаются главной ценностью актрисы.

Реклама

Напомним, недавно Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг и актер Дин МакДермотт официально развелись после 17 лет брака. Два года бывшим понадобилось для этого процесса.