Саливанчук раскрыла, за какие деньги купила квартиру в Киеве в 23 года и в какую передрягу из-за этого вляпалась

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая ранее рассказала о родственниках в России, рассекретила, как купила свою первую квартиру.

Артистка стала владелицей жилья в 23 года. Именно тогда знаменитость приобрела свою собственную квартиру в Киеве. Произошло это после окончания театрального вуза. Анна Саливанчук в интервью Oboz.ua говорит, что жила на съемной квартире, но хозяева попросили ее съехать. Актриса обдумала все варианты и пришла к выводу, что лучше она приобретет собственное жилье в кредит и будет за него платить, чем будет отдавать средства за чужое имущество.

"После окончания театрального вуза жила на съемной квартире и работала в Театре на Подоле. Хозяева попросили меня съехать - нужно было срочно искать что-то новое. Я начала смотреть варианты и поняла, что ежемесячный платеж по кредиту будет почти такой же, как аренда. И я подумала: зачем платить чужим, если могу вкладывать в свое?" - поделилась актриса.

Однако с Анной Саливанчук произошла неприятность. Дело в том, что артистка брала кредит, когда доллар был по четыре гривны, но он стремительно повысился и стал по десять. Долгих семь лет знаменитости пришлось упорно работать, чтобы решить все финансовые вопросы. Актриса бралась за различные подработки. Наконец, кредит Анна Саливанчук выплатила, продала квартиру и приобрела ту, в которой сейчас живет.

"Взяла большой кредит, когда доллар был по 4, а уже через два месяца он стал по 10. Я попала в серьезную беду. Чтобы как-то удержаться, находила подработки: пошла преподавать актерское мастерство, хореографию. Начала вести корпоративы и различные праздники, хотя очень этого не люблю. И выплатила кредит за семь лет. Потом ту квартиру продала и купила другую - в своем нынешнем доме", - призналась знаменитость.

