Саливанчук рассказала о родственниках в России и призналась, почему стесняется прошлого: "Они зомбированы"

Анна Саливанчук

Украинская актриса Анна Саливанчук откровенно поделилась, что имеет родственников в стране-агрессоре, однако уже давно не поддерживает с ними связи.

Как рассказала артистка, ее двоюродные братья живут в РФ и являются сторонниками российской пропаганды — настолько, что до сих пор верят в мифы об украинцах: "В России живут мои родственники — двоюродные братья с семьями, но мы не общались уже даже до войны. Они зомбированы, верят, что "бандеровцы едят детей". Хотя один из них более трезво все оценивает — время от времени общается с моим братом. Другой — военный, но не думаю, что имеет какое-то отношение к нынешней войне. Виделись мы давно, я даже не помню, как они выглядят".

Актриса также отметила, что никогда не имела дружеских отношений с российскими коллегами, даже до начала полномасштабной войны. Она вспомнила, как после 24 февраля 2022 года написала одному из российских актеров с которым ранее работала, призывая его высказаться против агрессии.

"Я написала ему: "Почему молчишь? Давай говори". А он ответил: "Все, что тебе остается, — обнимать близких", — поделилась артистка в интервью Oboz.ua.

Саливанчук призналась, что сейчас ей стыдно за участие в русскоязычных фильмах, в которых снималась до войны. Знаменитость отметила, что границы были размыты, однако больший акцент всегда был на РФ. По словам Саливанчук, теперь она принципиально общается только на украинском, даже дома, и просит мужа не говорить по-русски при детях.

"Мы говорили на русском, в кадре были машины с российскими номерами, полицейская форма — то российская, то наша. С началом полномасштабного вторжения я перешла на украинский. Если бы мне тогда кто-то сказал, что все это обернется войной, я бы никогда не снималась в тех фильмах. Никогда", — подчеркнула актриса.

Напомним, недавно Анна Саливанчук рассказала, почему после восьми лет брака решила развестись с народным депутатом Александром Божковым. Артистка призналась, что даже для ее бывшего это решение стало неожиданностью. В браке с политиком актриса родила двух сыновей.