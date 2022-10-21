Саливанчук шокировала историей о родных и друзьях мужа из Мариуполя: "Многие знакомые умерли"

Актриса Анна Саливанчук поделилась историей собственной семьи о том, как в Мариуполе погибали родные и знакомые ее мужа, продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова.

Звезда украинского кино рассказала, что в городе Донецкой области до полномасштабной войны жило очень много знакомых и родственники Александра. Продюсер очень сильно переживал, когда город оказался в оккупации. К сожалению, семье пришлось пережить потери близких и друзей.

"Многие знакомые умерли. Просто похоронены в одной братской могиле. Это была такая тяжелая ситуация, мы очень это переживали. Его одноклассники, его крестная мама, которую оттуда пытались вывести, они просто сидели в подвалах и умерли от того, что замерзли", — рассказала Анна Алини Доротюк.

Также в Мариуполе жила и бабушка Александра, но, к счастью, ее удалось вывезти из разрушенного россиянами города.

"Была бабушка, которую мы вывезли где-то за три недели, кажется. Очень тяжело ее вывозили. Она сидела все время в подвале, заболела очень сильно. Потом нашлись люди, которые ее вывезли. Она попала в какую-то деревню, которая была в оккупации. Но вывезли из Мариуполя. Там рядом все дома были уже снесены", — поделилась актриса.

Сейчас бабушка продюсера находится в Киеве. Родители актера уже около 16 лет тоже живут под Киевом.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказала, как во время войны позвонили одному из российских актеров.

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