Сальма Хайек нежно поздравила дочь от мужа-миллиардера с 18-летием и показала ее редкое фото

Дочь знаменитости стала совершеннолетней.

Сальма Хайек с дочерью

Сальма Хайек с дочерью / © Associated Press

Голливудская актриса с мексиканскими корнями Сальма Хайек сообщила о важном празднике в ее семье.

У дочери знаменитости от французского миллиардера Франсуа-Арни Пино был день рождения. Более того, Валентина Палома стала совершеннолетней. 21 сентября дочери актрисы исполнилось 18 лет. Поэтому, Сальма Хайек посвятила девушке поздравительный пост в Instagram.

Актриса отметила, что Валентина Палома является очень сильно доброй, мудрой, настойчивой, у нее остроумное чувство юмора. Сальма Хайек говорит, что годы проходят, и ее дочь становится все взрослее и взрослее. Однако для нее Валентина Палома навсегда останется маленькой и желанной дочкой. Также звезда Голливуда опубликовала архивное детское фото своей наследницы. На снимке Валентина Палома была изображена еще совсем маленькой, поэтому, можно обратить внимание, как она изменилась.

Дочь Сальмы Хайек / © instagram.com/salmahayek

Дочь Сальмы Хайек / © instagram.com/salmahayek

"Моя прекрасная королева танцев. Тебе исполнилось 18! Так много всего изменилось в твоей жизни, но ты всегда такая ты. Доброе сердце, мудрая душа, полная магии, неповторимая безудержная сила природы с остроумным чувством юмора и упрямой настойчивостью. Некоторые вещи никогда не будут случайными, мы любим тебя всегда, и хотя ты всегда была впереди своих лет, ты всегда будешь в моем сердце моей желанной доченькой. С днем рождения!" - адресовала дочери актриса.

