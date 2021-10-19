Сальма Хайек похвасталась своей подросшей дочерью-красавицей

Они вместе пришли на премьеру фильма "Вечные".

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек похвасталась своей 14-летней дочерью Валентиной Пино.

Она вместе с девушкой пришла на премьеру фильма "Вечные", в котором 55-летняя Сальма сыграла главную роль.

Сальма Хайек с дочкой / Associated Press

Последний раз звезда выходила на публику вместе с дочерью, еще когда она была маленькой. За это время Валентина заметно подросла и стала красавицей.

Сальма Хайек с дочкой / Associated Press

К слову, дочь с мамой даже выбрали несколько похожие наряды. Для красной дорожки они одели красивые платья черного цвета. Кстати, даже макияж у Сальмы и Валентины почти один и тот же.

Заметим, Валентина Пино — единственная дочь актрисы, которую она воспитывает вместе со своим мужем Франсуа-Анри Пино.

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