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Сальма Хайек показала, как выглядела 27 лет назад: "Кровь с молоком"

Сальма Хайек показала, как выглядела 27 лет назад: "Кровь с молоком"

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Актриса вспомнила начало своей карьеры.

Голливудская актриса с мексиканскими корнями Сальма Хайек поделилась с поклонниками, как выглядела в начале своей карьеры.

На странице в Instagram звезда разместила короткое видео, где запечатлена 27 лет назад. Тогда Хайек только начинала свой творческий путь, впрочем, уже получила определенную популярность. На кадрах знаменитость предстает в платье пастельного цвета, а также белом платье на бретелях. Тогда Хайек посетила несколько светских мероприятий в Голливуде.

Как пошутила сама актриса, с тех пор она несколько поправилась, однако мудрости у нее стало больше:

"Когда-то давно, в соцсети, когда я была на много размеров меньше, но не мудрее", — подписала кадры Хайек.

Сальма Хайек 27 лет назад / © Getty Images
Сальма Хайек 27 лет назад / Фото: Getty Images
Сальма Хайек 27 лет назад / © instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек 27 лет назад / Фото: instagram.com/salmahayek

Поклонники, в свою очередь, бросились делать комплименты знаменитости и отметили, что с годами она как хорошее вино - становится все красивее:

  • Несправедливо публиковать видео с прошлой недели, заставляя нас думать, что это было давно
  • Девушка, вы красиво выглядите в любом весе и возрасте
  • Потрясающая тогда и потрясающая сейчас!
  • Вы просто кровь с молоком!
Сальма Хайек 27 лет назад / © Getty Images
Сальма Хайек 27 лет назад / Фото: Getty Images

Отметим, что Сальма Хайек широко известна поклонникам кино по игре в лентах "От заката до рассвета", "Фрида", "Бандитки". Артистка стала первой мексиканской актрисой, номинированной на премию "Оскар" в 2003 году за лучшую женскую роль в картине "Фрида". Хайек уже 15 лет состоит в браке с французским миллиардером Франсуа Анри-Пино, от которого имеет дочь Валентину.

Напомним, что Сальма Хайек не из тех звезд, которые скрывают свой возраст и возрастные изменения. Так, недавно звезда появилась на светском мероприятии с поседевшими волосами.

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