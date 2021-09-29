Сальма Хайек показала своего мужа и озадачила фанов: "Похож на Дэниэла Крейга"

Сальма Хайек показала своего мужа и озадачила фанов: "Похож на Дэниэла Крейга"

Актриса показала, как отдыхала с любимым на яхте.

Мексиканско-американская актриса Сальма Хайек показала своего мужа и озадачила фанов.

С французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино звезда Голливуда в браке 12 лет. На странице в Instagram знаменитость разместила совместное селфи с любимым. На фото пара отдыхает на яхте.

Сальма Хайек с мужем / instagram.com/salmahayek

В посте Сальма поделилась, что корпорация Kering, где ее муж работает генеральным директором, отказалась от использования меха. К слову, компании принадлежат бренды Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Brioni. Актриса призналась, что очень гордится любимым.

Впрочем, некоторые фаны обратили внимание не на сообщение, а на вид Пино. Так, пользователи отметили, что спутали его с актером Дэниелом Крейгом, который наиболее известен по роли Джеймса Бонда.

Он похож на Дэниэла Крейга! Джеймс Бонд!

Я сразу увидел Даниэла Крейга!!!

Копия Крейга

Напомним, ранее девушка Дамиано Давида впервые показала их совместное фото. Джорджия Солери поделилась кадром, сделанным во время ужина.

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