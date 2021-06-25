Сальма Хайек раскрыла секрет увеличения груди: "Бюст действительно был намного меньше"

Сальма Хайек раскрыла секрет увеличения груди: "Бюст действительно был намного меньше"

Актриса отметила, что не прибегала к пластической хирургии.

Известная голливудская актриса Сальма Хайек, которая на днях рассказала, что провалила кастинг в "Матрицу", раскрыла и некоторые секреты своей красоты.

Так, 54-летняя звезда, которая имеет роскошные женственные формы, во время шоу Red Table Talk, которое выходит в Facebook, рассказала об особенностях изменения размера своей немалой груди.

Хайек со стопроцентной уверенностью заявила, что грудь у нее своя, натуральная, не увеличена с помощью пластической хирургии. Хотя и не отрицает, что раньше ее бюст был значительно меньше.

"Многие говорили, что у меня искусственно увеличенная грудь. Я их не виню! Мой бюст действительно раньше был меньше! Так же, как и другие части моего тела", — отметила звезда.

По словам актрисы изменения в размере произошли из-за природных условий, таких как беременность, менопауза и периоды набора веса.

"У некоторых женщин она становится меньше .... Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась по любому поводу. Например, когда я поправилась, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы. Я изменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого. Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью", — рассказала знаментисть.

instagram.com/salmahayek

Хайек призналась, что начала испытывать симптомы менопаузы после 45 лет, к которым относиились перепады настроения и приливы. А потом начала расти грудь, причем довольно быстро.

Напомним, не так давно Сальма Хайек закинула ногу и показала невероятную растяжку. Знаменитость станцевала зажигательный брейк.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку