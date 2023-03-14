Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сальма Хайек развеселила Сеть видео, на котором в расстегнутом платье ест руками после "Оскара"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1482
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сальма Хайек развеселила Сеть видео, на котором в расстегнутом платье ест руками после "Оскара"

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Похоже, с киновечеринки звезда вернулась голодной.

Голливудская актриса Сальма Хайек не стесняется показывать себя такой, как она есть.

Так, в Instagram звезда показала, что действительно сделала, когда вернулась домой после церемонии премии "Оскар". Как оказалось, Сальма сразу поторопилась на кухню, чтобы перекусить.

В ролике Хайек показала, как наслаждается вкусным ужином, который ест руками. Чтобы было удобнее, актриса еще и расстегнула изысканное платье, в котором была на церемонии.

"Совет поддержать гламур, но сначала о главном", — подписала видео актриса.

Поклонников звезды видео очень развеселило. Многие подписчики поблагодарили Сальму, что она не боится показывать свою привычную жизнь и казаться "не гламурной".

  • Это так по-настоящему! Я в восторге!
  • Браво, Сальма! Ты показываешь жизнь, как она есть!
  • Я именно так возвращаюсь домой после вечеринок!
  • Голод есть голод... даже когда ты голливудская звезда.

Отметим, что на премии "Оскар" Сальма появилась в роскошном красном платье с россыпью паеток от бренда Gucci. Снизу наряд украсила бахрома, а образ звезды дополнил серебристый клатч.

Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1482
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация