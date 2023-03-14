Сальма Хайек развеселила Сеть видео, на котором в расстегнутом платье ест руками после "Оскара"

Голливудская актриса Сальма Хайек не стесняется показывать себя такой, как она есть.

Так, в Instagram звезда показала, что действительно сделала, когда вернулась домой после церемонии премии "Оскар". Как оказалось, Сальма сразу поторопилась на кухню, чтобы перекусить.

В ролике Хайек показала, как наслаждается вкусным ужином, который ест руками. Чтобы было удобнее, актриса еще и расстегнула изысканное платье, в котором была на церемонии.

"Совет поддержать гламур, но сначала о главном", — подписала видео актриса.

Поклонников звезды видео очень развеселило. Многие подписчики поблагодарили Сальму, что она не боится показывать свою привычную жизнь и казаться "не гламурной".

Это так по-настоящему! Я в восторге!

Браво, Сальма! Ты показываешь жизнь, как она есть!

Я именно так возвращаюсь домой после вечеринок!

Голод есть голод... даже когда ты голливудская звезда.

Отметим, что на премии "Оскар" Сальма появилась в роскошном красном платье с россыпью паеток от бренда Gucci. Снизу наряд украсила бахрома, а образ звезды дополнил серебристый клатч.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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