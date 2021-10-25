Сальма Хайек в бикини: топ горячих фото 55-летней актрисы

Актриса не перестает удивлять роскошным видом.

Голливудская актриса Сальма Хайек свела с ума не одну сотню мужчин своей красотой и аппетитной фигурой.

Также мексиканско-американская знаменитость заставила завидовать тысячи женщин. Звезде "От заката до рассвета" и "Фриды" 55 лет и, несмотря на возраст, она не прекращает дразнить пикантными фото в бикини.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила топ снимки Сальмы в купальнике.

Сальма Хайек в бикини / instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек в бикини / instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек / instagram.com/salmahayek

Хайек предпочитает пляжные наряды, которые удачно подчеркивают ее пышную грудь и стройную талию.

instagram.com/salmahayek

instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек в бикини / instagram.com/salmahayek

К слову, одно бикини звезды и действительно вошло в историю. Речь идет о наряде, в котором Сальма появилась в сцене из фильма "От заката до рассвета". Актриса в откровенном купальнике исполнила гипнотический танец со змеей. Этот момент не раз признавали одним из самых сексуальных в мировом кинематографе.

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На Instagram актрисы подписалось почти 19 миллионов фанов. В комментариях они радуют кумира приятными сообщениями.

Фигура просто огонь!

Роскошный бюст и стройная талия — удивительно

Ох, эти роскошные формы

Ты — женщина мечты

Сальма Хайек / instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек / instagram.com/salmahayek

instagram.com/salmahayek

Впрочем, она также неоднократно нарывалась на критику. В интервью Variety Сальма рассказывала, что когда набрала несколько кило ради съемок, на нее начало сильно давить общество, привыкшее видеть ее всегда стройной. Впрочем, Хайек уверяет, что это ненормально, поскольку женский организм проходит через множество природных процессов, в частности, беременность, менопаузу или же изменение гормонального фона.

"Когда вы становитесь старше, люди ждут, что вы каким-то волшебным образом не будете стареть", — сказала тогда она.

Но у Сальмы, похоже, действительно есть какой-то эликсир молодости, поскольку она безупречно выглядит.

Сальма Хайек в бикини / instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек в бикини / instagram.com/salmahayek

instagram.com/salmahayek

instagram.com/salmahayek

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