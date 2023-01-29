Сальма Хайек в мятном платье с глубоким декольте очаровала образом на свадьбе Марка Энтони

Звезда поздравила своего друга и его новоиспеченную жену.

Голливудская актриса Сальма Хайек очаровала роскошным нарядом во время празднования свадьбы певца Марка Энтони и его невесты Нади Феррейры.

В Instagram знаменитость поделилась фотографией, сделанной перед началом церемонии. В подписи Сальма поздравила супругов со свадьбой.

"Как раз перед тем, как поехать праздновать праздник любви моих друзей Марка Энтони и Нади Феррейры. Да здравствует любовь! Да здравствует сальса!", — подписала фото в Сети актриса.

Звезда посетила праздник в длинном шифоновом платье мятного цвета, украшенном стразами. Роскошный наряд, который удачно подчеркнул пышную грудь Сальмы, она дополнила изящными украшениями, перекликающимися с элементами на платье. Соблазнительность образа Хайек добавила красная помада на губах.

Сальма Хайек

Отметим, что на свадьбу к Марку Энтони и его любимой пришла не только Сальма, но и многие другие звезды. Среди гостей праздника были футболист Дэвид Бекхэм, колумбийский исполнитель Малума, пуэрториканский певец Луис Фонси и многие другие.

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