Сальма Хайек заявила, что в ее доме живут привидения: "Один из них – дух монахини"

Сальма Хайек заявила, что в ее доме живут привидения: "Один из них – дух монахини"

По словам актрисы, медиум насчитал у нее дома около 20 привидений.

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек ошеломила признанием, что живет в доме с привидениями.

Об этом она рассказала на шоу Эллен Дедженерес. По словам звезды, лично она не сталкивалась дома с паранормальными явлениями, однако персонал, работавший у нее и дочь Валентина, были свидетелями их присутствия, пишет DailyMail.

Сальма Гаек с дочерью Валентиной / Associated Press

"Я их не видела, но кто-то вроде бы не хотел в нашем доме больше работать: пианино играет само по себе, ты не пойдешь на третий этаж, потому что свет включается и гаснет, двери и окна сами открывались и закрывались", — вспомнила Хайек.

Артистка рассказала, что отнеслась к этому скептически, однако пообещала, что приведет какого-нибудь медиума, чтобы он разобрался с потусторонними гостями. "Даже если это неправда, по крайней мере, им психологически станет спокойно от мысли, что все закончилось", — сказала тогда себе Сальма.

Впрочем, легче после прихода специалиста не стало. Поскольку он заявил, что в доме Хайек живет по меньшей мере 20 привидений и некоторые из них не намерены уходить.

Медиум отметил, что он говорил с доброжелательным духом монахини, которая не хотела уходить. Специалист сказал, что "монахиня здесь была дольше них и не просит его, чтобы они ушли". Медиум добавил, что "у монахини хорошие флюиды, поэтому она остается".

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