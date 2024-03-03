Соломия Витвицкая похвасталась романтическим сюрпризом от возлюбленного-военного

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Витвицкая больше не скрывает, что не одинока, и с удовольствием делится фото со своим возлюбленным-военным Алексеем Ситайло.

На этот раз знаменитость показала, какими приятными подарками ее радует избранник. В своем Instagram ведущая похвасталась, какой романтический сюрприз для нее сделал мужчина.

Витвицкая опубликовала фото, на котором изображен немалый букет розовых роз, которые ей подарил возлюбленный. Знаменитость дополнила снимок желтым сердцем. Подписывать фотографию Соломия не стала.

Пост Соломии Витвицкой / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Отметим, осенью прошлого года ведущая впервые заговорила, что больше не одинока. Однако своего возлюбленного звезда не торопилась показывать и долго скрывала. Лишь 25 февраля Соломия впервые показала своего избранника, который служит в рядах ВСУ, Алексея Ситайло. Кстати, эту дату ведущая выбрала не просто так. В это время возлюбленный знаменитости празднует день рождения.

Соломия Витвицкая с новым возлюбленным / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

На новые отношения Соломии Витвицкой уже успел отреагировать ее бывший муж, режиссер Влад Кочатков. Он пожелал ведущей быть счастливой с возлюбленным Алексеем.

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