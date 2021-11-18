Самая младшая солистка "ВИА Гры" топлесс засветила грудь с пикантного ракурса

Соня восхитила горячими фото.

Солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова взбудоражила воображение пользователей новыми горячими фото.

У артистки красивая фигура, поэтому она охотно участвует в пикантных фотосессиях. Одна из таких была недавно. На кадрах, которые 20-летняя исполнительница опубликовала в Instagram, Соня предстала топлесс, одетая только в штаны. Знаменитость прикрыла руками грудь, засветив бюст с необычного ракурса.

София Тарасова / instagram.com/sofia_tarasova

Также Тарасова соблазнительно позировала на диване.

София Тарасова / instagram.com/sofia_tarasova

"Пронизана творческим замыслом и воспитанной стервозностью", – прокомментировала она.

Пользователи не упустили возможности прокомментировать эти фотографии: "Огонь", "Горячо", "Красиво", "Ты секси", "Вот она, ВИА Гра".

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