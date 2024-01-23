Самая молодая звезда "Поймать Кайдаша" обнажилась в смелой фотосессии

Украинская актриса Дарья Федина, которая сыграла Мелашку в сериале "Поймать Кайдаша", снялась в смелой фотосессии.

Пикантными черно-белыми снимками артистка поделилась в своем Instagram. Для фотосессии, которая состоялась во Львове, Дарья выбрала дерзкий образ.

Дарья Федина / Фото: instagram.com/tse.hanna

Знаменитость позировала перед объективом фотокамеры обнаженной, а свои пикантные места она скрывала белой рубашкой. Волосы Федина распустила, а образ дополнила едва заметным макияжем.

Дарья Федина / Фото: instagram.com/tse.hanna

Отметим, Дарья Федина прославилась благодаря роли Мелашки в нашумевшем сериале "Поймать Кайдаша". Девушка была самой молодой среди главного актерского состава ленты. После съемок в сериале, у артистки пока что не было весомых ролей в кино, поэтому на экранах она почти не появляется.

Дарья Федина / Фото: instagram.com/tse.hanna

Напомним, недавно певица Санта Димопулос опубликовала фото, где она показалась полностью обнаженной. Однако некоторые пользователи были возмущены фотосетом исполнительницы. Дело в том, что она позировала в объективе российского фотографа, которая одновременно работает и на Бали, и в России.

Читайте также: