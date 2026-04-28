"Отчаянная домохозяйка Габи" ошеломила признанием о детстве: "Я не красавица"

Звезда «Отчаянных домохозяек» — голливудская актриса Ева Лонгория впервые так откровенно рассказала об ощущении «гадкого утенка» в семье — детских комплексах и пути к уверенности.

Знаменитость призналась, что долгое время не воспринимала себя привлекательной. Она росла в большой семье, где постоянно сравнивала себя с сестрами. Все они имели светлые волосы и классическую внешность, которая считалась эталонной. На этом фоне будущая актриса чувствовала себя «другой». Это сформировало ее внутренние комплексы еще в подростковом возрасте. Впрочем, именно они впоследствии стали толчком к развитию ее сильных сторон.

«Я знала, что я не красавица в семье. Поэтому я решила: окей, я не буду красивой, но я буду самой смешной и умной», — вспоминает она в комментарии The News.

Звезда добавляет, что тот период остался не только в памяти, но и на старых фото, которые она сейчас вспоминает с иронией. Именно тогда, по ее словам, она научилась работать над собой и строить уверенность не через внешность, а через харизму.

Ева Лонгория / © Associated Press

Сегодня Лонгория живет в Испании вместе с семьей, наслаждаясь более спокойным ритмом жизни, но признается: даже идеальные пейзажи не заменят родных традиций и вкусов детства.

Ева Лонгория получила мировую известность после роли в сериале «Отчаянные домохозяйки». Впоследствии она не только закрепилась в Голливуде как актриса, но и реализовала себя как продюсер и активистка. Сегодня ее история — это пример того, как неуверенность может стать точкой роста.

