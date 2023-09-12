Самолет с Веркой Сердючкой и ее командой на борту совершил экстренную посадку в США

Концерт звезды в Нью-Йорке оказался на грани срыва.
Артист Андрей Данилко, известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, попал в чрезвычайную ситуацию во время полета в Нью-Йорк.
Вместе со своей командой звезда отправился в Соединенные Штаты в концертный тур, где уже успели раскатать зал во время выступления в Майами.
Впереди артистов ожидал большой концерт в Нью-Йорке в крупнейшем концертном зале Бруклина — King's Theatre. Однако выступление Сердючки оказалось на грани срыва, ведь борт с командой совершил экстренную посадку в Коннектикуте.
Как сообщает JetSetter.ua, сначала самолет не смогли посадить из-за большой загруженности аэропорта, а затем на планы кардинально повлияла непогода. Из-за грома с молнией и сильного дождя борт пришлось развернуть и посадить в другом городе.
Данилко вместе с коллективом приняли решение ехать на автомобиле, чтобы не сорвать выступление. Но и здесь артистов ожидала сложная ситуация, ведь по правилам аэропорта пассажиры не могут получить свой багаж во время грозы. Так что Данилко пришлось ждать, пока ненастье угомонится.
К счастью, Сердючка все же успела провести свой концерт в Нью-Йорке. несмотря на часовую задержку, зрители с восторгом встретили звезду на сцене.
Напомним, что перед концертом в Нью-Йорке Сердючка с мамой зажигали сцену в Чикаго. Перед концертом Данилко поделился забавными фотографиями со своей подругой Инной Белоконь.
Читайте также: