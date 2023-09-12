Самолет с Веркой Сердючкой и ее командой на борту совершил экстренную посадку в США

Артист Андрей Данилко, известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, попал в чрезвычайную ситуацию во время полета в Нью-Йорк.

Вместе со своей командой звезда отправился в Соединенные Штаты в концертный тур, где уже успели раскатать зал во время выступления в Майами.

Впереди артистов ожидал большой концерт в Нью-Йорке в крупнейшем концертном зале Бруклина — King's Theatre. Однако выступление Сердючки оказалось на грани срыва, ведь борт с командой совершил экстренную посадку в Коннектикуте.

Верка Сердючка / Фото: instagram.com/v_serduchka

Как сообщает JetSetter.ua, сначала самолет не смогли посадить из-за большой загруженности аэропорта, а затем на планы кардинально повлияла непогода. Из-за грома с молнией и сильного дождя борт пришлось развернуть и посадить в другом городе.

Данилко вместе с коллективом приняли решение ехать на автомобиле, чтобы не сорвать выступление. Но и здесь артистов ожидала сложная ситуация, ведь по правилам аэропорта пассажиры не могут получить свой багаж во время грозы. Так что Данилко пришлось ждать, пока ненастье угомонится.

К счастью, Сердючка все же успела провести свой концерт в Нью-Йорке. несмотря на часовую задержку, зрители с восторгом встретили звезду на сцене.

Концерт Верки Сердючки в Нью-Йорке. / Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, что перед концертом в Нью-Йорке Сердючка с мамой зажигали сцену в Чикаго. Перед концертом Данилко поделился забавными фотографиями со своей подругой Инной Белоконь.

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