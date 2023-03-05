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Самолет Виктории Варлей из "Холостяка-12" загорелся во время полета

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
96
Время на прочтение
1 мин
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Самолет Виктории Варлей из "Холостяка-12" загорелся во время полета

Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Актриса и участница проекта "Холостяк-12" Виктория Варлей рассказала о 27-часовом аварийном полете в Майами.

Неприятный инцидент произошел, когда актриса вместе со своим мужем как раз возвращалась с отдыха на Гавайях. В истории в Instagram Виктория рассказала, что во время полета произошло непредсказуемое.

При посадке задняя часть самолета неожиданно загорелась. Виктория не сразу поняла, что происходит, потому что все время спала.

"Я уже в Майами, я уже дома. Но всю ночь я летела из Гавайев в Майами, весь путь занял примерно 27 часов. Очень долго, были задержки. Когда мы уже садились в Майами, наш самолет горел. Я спала, муж меня разбудил и сказал "Вика, у нас пылает зад самолета", а я дальше спала. Но потом я уже поняла, что когда мы садились, мы уже просто горели", — рассказала Варлей.

Виктория Варлей / © instagram.com/viktoriavarley
Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

К счастью, обошлось без пострадавших и актриса без проблем смогла наконец добраться домой.

Напомним, на днях опасный инцидент произошел с семьей голливудского актера Мэтью Макконаги — в его самолет во время полета попала молния.

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Дата публикации
Просмотры
96
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