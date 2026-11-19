Алина Гросу

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Певица Алина Гросу рассекретила стоимость своего образа, рассказала об общем бюджете с мужем и объяснила, чем зарабатывают ее родители.

Исполнительница встретилась во Львове с блогером Николасом Кармой. Он традиционно поинтересовался, сколько стоит ее наряд. Артистка не стала скрывать цены на вещи. Самой дорогой частью образа оказалась шуба. В то же время, некоторые аксессуары обошлись ей значительно дешевле. Гросу также пошутила о том, кто обычно оплачивает ее дорогие покупки.

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«Вот шуба — это единственное, что у меня более-менее такое лакшери. 340 долларов ботинки (прим. ред.). Платье, мне кажется, что это "турки лакшери кутюр", может, 30 долларов. Сумочка… честно, тысячи 2 гривен. Мне кажется, все, что дорого, мне дарит муж, наверное», — поделилась певица.

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Алина Гросу / © скриншот с видео

Отдельно Гросу прокомментировала слухи о значительном достатке своей семьи. Певица рассказала, что основной бизнес ее родителей связан с производством яиц. Она также с юмором опровергла представление о роскошной жизни семьи и подчеркнула, что собственного самолета у них нет.

«Родители занимаются яйцами. Очень многие говорят, что у нас очень большое состояние, то у нас самолетов, если что, нет. Главный бизнес родителей – это именно яйца. Я яйца очень люблю, спасибо им большое, что у нас есть яйца всегда!», — пошутила Алина.

Алина Гросу / © скриншот с видео

Напомним, ранее Алина Гросу высказалась о 5-летнем браке с россиянином и призналась, чем зарабатывает ее муж.

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