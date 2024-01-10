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Самопровозглашенная "королева ДНР" показала, как выглядела до пластических операций

Самопровозглашенная "королева ДНР" показала, как выглядела до пластических операций

Алина Андриевская / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Алина Андриевская поделилась снимком, где изображена в 15 лет.

Скандальная блогерша из оккупированного Донбасса Алина Андриевская показала, как выглядела до пластических операций.

Самопровозглашенная "королева ДНР" в сторис своей страницы в Instagram разместила снимок, на котором изображена в подростковом возрасте. На фотографии у нее русые волосы, свои пухлые губы. Алина любила краситься и раньше, правда, не так ярко как сейчас.

Алина Андриевская до пластики (фото oboz.ua) / © instagram.com/koroleva_andrievskaya
Алина Андриевская до пластики (фото oboz.ua) / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Если верить "мисс ДНР", как ее в шутку прозвали в Сети, на фотографии ей 15 лет. Что побудило поклонницу России изуродовать себя пластикой, – непонятно. Впрочем, раньше она заявляла, что не видит проблемы в том, чтобы сделать огромные губы, если это помогает ей полюбить себя.

Алина Андриевская / © instagram.com/koroleva_andrievskaya
Алина Андриевская / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Как известно, Андриевская сделала губы на пол лица, сменила нос, скулы, форму и разрез глаз. Помимо того, хирурги поработали над ягодицами и бюстом одиозной блогерши.

Алина Андриевская / © instagram.com/koroleva_andrievskaya
Алина Андриевская / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya
Алина Андриевская / © instagram.com/koroleva_andrievskaya
Алина Андриевская / Фото: instagram.com/koroleva_andrievskaya

Напомним, что об Андриевской заговорили после ее смехотворного интервью, в котором она назвала себя "королевой ДНР" и эталоном женственности. Более того, поклонница России также сравнила себя с королевой Елизаветой II и заявила, что стремится быть "натуральной".

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