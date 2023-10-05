Самопровозглашенная "королева ДНР" стала посмешищем в Сети: "Можно снимать фильм ужасов"

В Сети шокированы внешностью жительницы оккупированного Донецка, которая перестаралась с пластикой.
Самопровозглашенная "королева красоты" так называемой "ДНР" Алина Андриевская стала посмешищем в Сети.
Внешность жительницы оккупированного Донецка начали активно обсуждать после видео местного блогера, которое он разместил в Tik Tok. "Королевой красоты" Андриевская сама себя прозвала. Она считает себя мисс так называемой "ДНР" и эталоном женственности.
Более того, Андриевская сравнивает себя с королевой Елизаветой II и заявляет, что стремится быть "натуральной".
Впрочем, пользователи Сети оказались иного мнения. Они начали высмеивать Андриевскую и упрекать ее, что она вообще перестаралась с пластикой и процедурами красоты, а натуральностью от нее даже не веет.
- Ее можно снимать в фильмах ужасов без грима!
- Тот случай, когда деньги – зло!
- Чудовище!
- Какая республика, такое и лицо
Напомним, недавно предательница Ани Лорак стала посмешищем. Внешний вид скандальной артистки жестко высмеяли в Сети.
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