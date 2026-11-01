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Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
5 мин

Самые громкие измены звезд: Шакиру променяли на молодую любовницу, а у мужа Бекхэм был роман с помощницей

Предлагаем узнать, как звезды узнавали о неверности возлюбленных и как после этого складывались их отношения.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Жерар Пике, Шакира и Дэвид и Виктория Бекхэм

Жерар Пике, Шакира и Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

Измены — это болезненное испытание в отношениях, и знаменитости это знают по собственному опыту.

Когда приходится постоянно находиться под прицелом папарацци, сложно что-либо скрыть. Так что когда в звездных парах случаются проблемы, публика об этом сразу же узнает. Иногда папарацци даже удается заснимать предательство. К примеру, певица Шакира узнала о неверности мужа из прессы, а возлюбленного актрисы Натали Портман вообще сфотографировали с другой.

Редакция сайта ТСН.ua собрала самые громкие измены среди звезд Голливуда. Предлагаем узнать, как знаменитости узнавали о неверности возлюбленных и как после этого складывались их отношения.

Шакира и Жерар Пике

Романтическая история колумбийской певицы Шакиры и испанского футболиста Жерара Пике завершилась в июне 2022 года. Как оказалось, причиной тому стали измены спортсмена. У Жерара Пике систематически были романы на стороне. Самым громким оказался с тогда еще 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти. Более того, футболист даже приводил любовницу в их с Шакирой дом, пока та была на гастролях или в путешествиях с сыновьями. Артистка об изменах мужа узнала из прессы, когда СМИ опубликовали неопровержимые доказательства. В конце концов, пара разорвала отношения.

Жерар Пике и Шакира / © Associated Press

Жерар Пике и Шакира / © Associated Press

Натали Портман и Бенджамин Мильпье

Голливудская актриса Натали Портман и французский танцор Бенджамин Мильпьеп прожили в браке 11 лет. На развод подала сама артистка в июле 2023 года. Как оказалось, произошло это из-за измен мужа, о которых Натали Портман тоже узнала из СМИ. Журналисты опубликовали информацию о романе Бенджамина Мильпье с экоактивисткой Камиль Этьен, которой на тот момент было 25 лет. Опровергнуть это было сложно, поскольку папарацци обнародовали соответствующие фото. Натали Портман и Бенджамин Мильпье пытались сохранить брак, но наконец поставили точку. У них двое общих детей — сын Алеф и дочь Амалия.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье / © Associated Press

Натали Портман и Бенджамин Мильпье / © Associated Press

Дэвид и Виктория Бехкем

Футболист и дизайнер считаются едва ли не идеальной парой, но и у них есть свои скелеты в шкафу. В частности, в 2003 году Дэвид начал играть за «Реал Мадрид» и переехал в Мадрид жить. А вот Виктория осталась с двумя маленькими сыновьями в Лондоне. В конце концов этот переезд завершился скандалом. В 2004 году помощница футболиста Ребекка Лус выдала, что между ними якобы был роман. Между тем на фоне этих скандальных заявлений в браке Бекхэм возник серьезный кризис, который едва не привел к разводу. Супругам удалось спасти отношения. Виктория с сыновьями переехала к мужу в Мадрид, а впоследствии они узнали, что ждут рождения третьего ребенка.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

Деми Мур и Эштон Кутчер

Голливудские актеры поженились в 2005 году, а уже в 2013-м официально развелись. Разрыв пары обернулся громким скандалом. Деми Мур выдала шокирующие подробности их отношений. Оказалось, что мужчина склонил жену к сексу втроем. После этого он начал систематически изменять актрисе. Наконец, звезда Голливуда поставила точку. Это далось Деми Мур нелегко, она тяжело переживала развод. Однако с годами бывшие влюбленные все же смогли оставить обиды в прошлом.

Эштон Кутчер и Деми Мур / © Associated Press

Эштон Кутчер и Деми Мур / © Associated Press

Бейонсе и Jay-Z

В браке этой звездной пары тоже был непростой период. Бейонсе в своем альбоме Lemonade вспоминала, что ей пришлось пережить измену возлюбленного. Случилось это, когда их старшая дочь, которая родилась в 2012 году, была совсем маленькой. Jay-Z в песне 4:44 признал, что измены действительно были в браке, и просил прощения у жены. Также рэпер признался, что после рождения близнецов, что было в 2017 году, полностью переосмыслил свои поступки. Наконец, артистам удалось сохранить семью.

Jay-Z и Бейонсе / © Associated Press

Jay-Z и Бейонсе / © Associated Press

Холли Берри и Эрик Бене

Брак актрисы и музыканта длился с 2001 по 2005 год. Еще в 2002 году Холли Берри узнала о многочисленных изменах мужа. Случилось это благодаря таблоидам. Правда, актриса сначала отказывалась в это верить и даже собиралась судиться с журналистами из-за клеветы. Наконец, Эрик Бене сам признал, что измены были. Он также подчеркивал, что страдает от «сексуальной зависимости» и даже лечился в реабилитационном центре. Супруги попытались сохранить брак, но им это не удалось. Впоследствии Холли Берри призналась, что не верила в диагноз мужа, а его слова о «сексуальной зависимости» считали оправданием.

Эрик Бене и Холли Берри / © Associated Press

Эрик Бене и Холли Берри / © Associated Press

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт

Роман между звездами Голливуда завертелся во время съемок фильма “Сумерки”, где они играли влюбленную парочку. Отношения актеров длились с 2009-го по 2013 год. Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт разошлись из-за предательства артистки. Дело в том, что в 2012 году папарцы сфотографировали ее по поцелуям с женатым режиссером Рупертом Сандерсом. Кристен Стюарт публично извинялась перед Робертом Паттинсоном, и они дали отношениям второй шанс. Однако наладить связь так и не удалось.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон / © Associated Press

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон / © Associated Press

Сандра Буллок и Джесси Джеймс

История этой пары очень драматична. Актриса и телеведущий поженились в июле 2005 года. В начале 2010 они усыновили ребенка. Казалось бы, вот она — семейная идиллия. Однако в марте 2010 года, сразу же после того, как Сандра Буллок получила свой первый «Оскар», пресса начала пестрить заголовками о многочисленных изменах Джесси Джеймса. Наконец, актриса подала на развод, процесс которого завершился в июне того же года. Также знаменитость оформила единоличную опеку над приемным сыном.

Джесси Джеймс и Сандра Буллок / © Associated Press

Джесси Джеймс и Сандра Буллок / © Associated Press

Напомним, конечно, есть браки, в которых нет места изменам. Недавно редакция сайта ТСН.ua писала о самых крепких звездных парах Украины. Предлагаем вспомнить, какими были юморист Евгений Кошевой, ведущая Маша Ефросинина и другие в начале брака и как они изменились.

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