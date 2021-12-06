Самые громкие скандалы 2021: каминг-аут MELOVIN и публичные ссоры жен Виктора Павлика

В этом году случилось множество скандалов в мире шоу-бизнеса.

Редакция сайта ТСН.ua продолжает подводить итоги уходящего года.

Так, мы уже писали и о радостных событиях, в частности самых ярких свадьбах и рождении детей, и о печальных – разводах и звездных потерях. Немало в 2021-м было и скандалов. Итак, предлагаем вам вспомнить, кто из звезд шоу-бизнеса вызвал бурю обсуждения своими поступками.

Арми Хаммера обвинили в каннибализме

Арми Хаммер / Associated Press

В начале года голливудский актер Арми Хаммер попал в большой скандал. Звезду ленты "Назови меня своим именем" обвинили в каннибализме.

Так, сначала в Сеть попала переписка знаменитости с девушками, в которых он изъявляет желание "выпить крови" и "их съесть". После того, как слили его закрытый фотоблог с видео обнаженной женщины и тестами на наркотики, неожиданное заявление сделала его бывшая девушка. 22-летняя модель Пейдж Лоренце заявила, что актер вырезал первую букву своего имени на ее лобке с помощью ножа, таким образом заклеймив ее, а затем и хвастался этим своим друзьям.

Пейдж Лоренце / instagram.com/paigelorenze

Впоследствии еще одна экс-возлюбленная Хаммера Кортни Вучекович утверждала, что у актера действительно есть каннибалистические наклонности. По ее словам, он говорил, что хочет сломать ей ребра, поджарить их на огне и съесть.

Вскоре еще одна любовница знаменитости рассказала, как он насиловал ее четыре часа и бил головой о стену и кнутом по ногам. По словам Эффи Ангеловой, это произошло в 2017 году в Лос-Анджелесе.

Сам Арми назвал эти обвинения безумными и сказал, что отказывается от съемок, поскольку не сможет теперь оставить детей на продолжительное время.

Со своей стороны, бывшая жена актера Элизабет Чемберс, состоящая в браке с ним 10 лет и у которой двое детей, отметила, что даже не догадывалась, что жила с человеком, обвиняемым в каннибализме. Также Элизабет заявила, что поддерживает любую жертву, подвергшуюся насилию.

Арми Хаммер с женой и детьми / instagram.com/armiehammer

Уже в июне Арми Хаммер отправился к лечению в рехаб. Знаменитость лечит свою зависимость от наркотиков, алкоголя и секса.

Обнаженная alyona alyona сфотографировалась с флагом Украины

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona шокировала поклонников фотографией в своем Instagram в образе американской звезды Lizzo. На фото Алена оказалась полностью обнаженной, прикрыв пикантные места флагом Украины. Этот снимок наделал шума в Сети.

instagram.com/alyona.alyona.official

В сторону певицы сразу посыпалось немало хейта и обвинений в унижении государственной символики. Впрочем, репер пояснила, что ничего позорного в той фотографии она не видит. А устроила такой провокационный фотосет, чтобы показать, что "в Украине много двойных стандартов".

Скандал alyona alyona с дрифтом на Софиевской площади

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Кроме скандального обнажения, реперша в этом году попала в еще одну неприятность. Так, 10 августа в историческом центре Киева, возле Софии Киевской происходили рекламные съемки, где два автомобиля дрифтовали на большой скорости посреди пешеходной зоны. Покрытие на Софийской площади было значительно загрязнено по следам автомобильных колес – вокруг памятника Богдану Хмельницкому и на площади появилась огромная черная от шин восьмерка.

КГГА

Как оказалось, городские власти не давали никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок. Город обратился в полицию по расследованию инцидента и установлению причастных к нему лиц. Полиция Киева начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Как выяснилось, на Софийской площади дрифтовали украинская реперша alyona alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай. Экстремальную езду организовала компания Red Bull, которой власти Киева не позволили проводить такие съемки.

Информатор

По словам артистки, ее заверили, что эти съемки законны. Кроме того, ей сказали, что это видео приурочено ко Дню Независимости, а ее пригласили сняться в дрифте как лидер мнений. На следующий день звезда приехала чистить Софийскую площадь после дрифта. До этого брусчатку пыталась отмыть клининговая компания, однако это до конца не удалось.

Также исполнительницу вызвали на допрос как свидетеля.

Секс-скандал Константина Меладзе

Константин Меладзе / instagram.com/meladzemusic

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе попал в секс-скандал весной. Так, первой о харасменте со стороны знаменитости намекнула известная певица Ани Лорак. Артистка рассказала, что в свое время продюсер предлагал ей помочь с карьерой и просил от Ани определенную плату. Впрочем, после того как исполнительница не согласилась на условия сотрудничества, продюсер запретил всем своим знакомым общаться с ней. Вскоре Лорак взяла свои слова обратно.

Ани Лорак и Константин Меладзе

Через несколько дней, с громким заявлением выступила украинская звезда Оля Полякова. Артистка решила поддержать Лорак и записала видеообращение, где сообщила, что верит Ани, ведь и сама получала такое предложение от Меладзе. Решилась поделиться своей историей и экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Найник. Певица припомнила, как после очередных гастролей Меладзе пригласил ее на разговор, где сказал, что она "плохо танцует", посадил на колени и стал щупать ее тело.

Впрочем, не все женщины, которые сотрудничали с Константином Меладзе, так категоричны. Так, стала в защиту экс-продюсера Надежда Мейхер, которая тоже была солисткой "ВИА Гры". Актриса заметила, что все обвинения против Меладзе не стоит воспринимать серьезно и добавила, что притязания и Костя – это противоположные вещи. Не осталась в стороне и исполнительница Анастасия Приходько. Звезда заявила, что не получала от известного композитора неблаговидные предложения.

Анастасия Приходько и Константин Меладзе / instagram.com/prykhodko_official

Сам Костя не комментировал эти обвинения. А вот его брат, артист Валерий Меладзе заявил, что скандальные заявления невозможно доказать. Он убежден, что это ложь и будет всегда поддерживать родного человека.

Каминг-аут MELOVIN на Atlas Weekend

MELOVIN / instagram.com/atlasweekend

В июле певец MELOVIN совершил каминг-аут во время фестиваля Atlas Weekend, заявив, что он бисексуал. Артист после своего выступления поцеловал девушку, модель Маргариту Верховцеву, которая лесбиянка, а затем слился в страстном поцелуе с мужчиной.

Впрочем, этот момент был вырезан из прямого эфира М1. Артист был возмущен таким решением. Впрочем, генеральный директор музыкального канала Сергей Перцев объяснил это тем, что дело не в цензуре, а в том, что Костя Бочаров якобы не предупредил о своем каминг-ауте.

Драка Андрея Фединчика

Андрей Фединчик / instagram.com/andreyfedinchik

Украинский актер Андрей Фединчик летом в этом году устроил ночью потасовку в Подольском районе Киева. На видео, появившемся в Сети, было видно, как звезда ехал зигзагами на электросамокате по дороге, а когда водитель машины посигналил ему, Фединчик подбежал к одной из машин и стал вытаскивать водителя через окно. Водитель брызнул ему в лицо газовым баллончиком.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены жестокости!

Вскоре артист записал видео, в котором извинился за свое поведение. Андрей признался, что у него проблемы с контролем своего гнева. Звезда сериала "Папаньки" также обратился к психоаналитику, чтобы решить проблему.

Секс-скандал в Карпенко-Карого

В начале августа студентки университета имени Карпенко-Карого обвинили в сексуальных домагательствах 75-летнего актера Владимира Талашко.

Владимир Талашко / УНИАН

По словам девушек, звезда кино приглашал их домой, предлагал выпить, а затем "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму". В частности, жертвой харасмента были известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова и актриса Анастасия Вергелес. Также звезду "В бой идут одни старики" обвинила Мария Смирнова-Матрос. Она заявила, что знаменитость, который был другом семьи, изнасиловал ее 17-летнюю 14 лет назад. Она отметила, что семья знала об этом неприятном инциденте, однако тогда они решили не поднимать скандал, ведь считали, что им не поверят.

Мария Смирнова-Матрос / facebook.com/mariia.matros

Сам же Владимир Талашко публичного заявления не делал, однако в комментарии ТСН по телефону все отрицал: "Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было". В настоящее время идет следствие. В ноябре Талашко написал заявление на увольнение по собственному желанию

Развод Саши и Игоря Пустовитов

Саша Бо и Игорь Пустовит / instagram.com/sashaabo

В июле Insta-супруги Саша и Игорь Пустовиты, за "идеальной" жизнью которых следила чуть ли не вся Украина, ошеломили новостью о разводе. Впоследствии блогеры начали лить грязь друг на друга в интервью. В частности, Саша Бо заявила, что Игорь издевался над ней морально. Также она сказала, что в войне за имущество Игорь начал угрожать тем, что расскажет, что у Бо былимия и даже желал ей умереть от рака желудка. Еще одна тема, о которой якобы угрожал рассказать Игорь Пустовит – то, что Александра болела туберкулезом. У нее была закрыта форма туберкулеза легких во время первой беременности.

Саша Бо и Игорь Пустовит / instagram.com/sashaabo

В ответ на это Игорь заявил, что его экс-возлюбленная наврала. Также блогер дал интервью-ответ на упреки бывшей. Звезда Сети поделился, что не желал ей заболеть онкологией, а наоборот – кучу раз пытался поговорить с любимой и уговорить ее лечиться от булимии.

"Она мне в комнате говорит: "Ты – дно и ты уже ничего себе в этой жизни ни на что не заработаешь! А я себе заработаю еще на 20 домов и на 20 салонов". Я говорю: "Ты рак желудка быстрее заработаешь, если ты не будешь лечиться!". Так это было проговорено", — заявил Пустовит.

Также Игорь прокомментировал свои слова, когда назвал Сашу "ведром". Он поделился, что сказал так только один раз – после того, как Бо десятки раз критиковала размер его полового органа.

Саша Бо и Игорь Пустовит / instagram.com/sashaabo

Пока что супруги, которые воспитывают двух сыновей, официально не развелись.

Публичные ссоры бывшей и нынешней жен Виктора Павлика

Лора Созаева и Екатерина Репяхова

В октябре бывшая супруга певца Виктора Павлика – Лариса Созаева – заявила, что певец выгоняет ее из квартиры, за которую обещал ей погасить кредит и отдать.

В ответ новая избранница исполнителя Екатерина Репяхова сообщила, что все эти годы, сколько она вместе с Виктором, его бывшая не дает им спокойно жить. В частности, они выплачивают кредит на большую квартиру, оплачивают Ларисе коммунальные услуги, дают деньги и иногда снабжают продуктами. Репяхова говорит, что их все устраивало, пока был жив сын эксов Павел. Пара приняла решение помогать Ларисе в течение года после его смерти, чтобы поддержать ее, но теперь супруги хотят приобрести собственное жилье. Потому пара предложила Лоре продать ее жилье в обмен на то, что даст Созаевой 100 тысяч долларов.

Впрочем, по словам Кати, решать вопрос мирным путем Лариса не планирует и такой вариант ее не устраивает.

Впоследствии, после того, как Лариса назвала жену Павлика "наглой, хладнокровной тварью", исполнитель не выдержал и впервые вмешался в публичные разборки. Виктор заявил, что отдаст Ларисе все, что они нажили, чтобы она уже отстала от супругов и стала жить своей жизнью.

Виктор Павлик / instagram.com/viktorpavlik

Но на днях Репяхова показала фрагмент иска против бывшей певца из-за ее оскорблений. Она хочет взыскать с Ларисы моральный вред. Также блогерша добавила, что учитывая новые обстоятельства, квартиру, в которой сейчас живет Созаева, они будут делить поровну через суд, и долг за нее в частности.

Конфликт экс-солисток группы "НЕАНГЕЛЫ" Славы Каминской и Вики Смеюхи

Группа "НЕАНГЕЛЫ" / instagram.com/neangely.official

Недавно экс-солистки группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская и Вика Смеюха публично поссорились. Все началось с того, что Виктория разместила видео где сидит в ресторане. Вдруг официант выносит ей большой торт с изображением Славы, который певица позже разрезала. Как говорит исполнительница, она никого не хотела обидеть таким своим поступком. Впрочем, Славе это не понравилось. Вика поделилась, что после этой ситуации она получила множество угроз.

Группа "НЕАНГЕЛЫ" / instagram.com/neangely.official

Кроме того, Смеюха решила впервые рассказать о буллинге и абьюзе в группе. По словам звезды, Слава постоянно ее пыталась унизить. Бывало и такое, что она начинала потасовку и вырывала ей волосы. Со своей стороны Каминская подтвердила, что поднимала руку на экс-коллегу. Исполнительница объяснила, что ее раздражали постоянные опоздания Смеюхи. И вот, по ее словам, когда Вика опоздала на более чем полчаса на корпоратив, терпение Каминской лопнуло. Свои действия она объяснила тем, что она была беременная на большом сроке.

По мнению Славы, эти высказывания и дерзкие проделки Смеюхи, как торт с ее изображением, обусловлены приближением даты премьеры новой песни Вики. Каминская убеждена, что так Смеюха обращает на себя внимание перед релизом.

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