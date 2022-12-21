Самые громкие скандалы 2022: гомофобные заявления Федишин и фейковая справка Alina Pash

Редакция сайта ТСН.ua продолжает подводить итоги тяжелого 2022 года.

Мы уже писали и о радостных событиях, в том числе самых ярких свадьбах и рождении детей, и о печальных – разводе звезд. Немало 2022-го было и скандалов.

Предлагаем вам вспомнить, кто из звезд шоу-бизнеса попал в громкий скандал из-за своих поступков и высказываний и вызвал шквал обсуждений.

Фейковая справка Alina Pash и незаконная поездка в аннексированный Крым

Исполнительница Alina Pash попробовала свои силы на нацотборе на "Евровидение-2022" и победила. Однако, вместо подготовки к международному конкурсу, Алину ждал громкий скандал. Певице вспомнили ее скандальные фото в Москве и незаконную поездку в аннексированный Крым, в частности Алина прилетела на полуостров со стороны России.

Однако певица все возражала. Паш говорила, что на остров в 2015 году приехала автобусом с территории Украины. Алина заявила, что предоставила Суспильному соответствующую справку, которая якобы подтверждает, что она законно пересекла границу.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Впрочем, активист Сергей Стерненко заявил, что справка артистки о поездке в Крым – подделка. Общественный вещатель отреагировал на это и обратился в ГПСУ для проверки справки, предоставленной командой Alina Pash. Справка о том, что исполнительница приезжала в Крым со стороны Украины, действительно оказалась фейковой.

Фото: suspilne.media

Алину дисквалифицировали с конкурса, а Украину на "Евровидении-2022" представила группа Kalush Orchestra, которая и победила.

Драка Уилла Смита на церемонии "Оскар"

Американский актер Уилл Смит наделал шума на 94-й церемонии награждения кинопремии "Оскар". Знаменитость уларил ведущего мероприятия Криса Рока и послал его куда подальше. Неприятный инцидент произошел из-за того, что Рок неудачно пошутил о прическе жены Смита, у которой нет волос из-за алопеции.

Уилл Смит ударил Криса Рока / Фото: Associated Press

После этого поступок Уилла сразу начали критиковать. С актером даже отказались сотрудничать несколько компаний. Смит не стал пускать скандал плыть по течению. Актер извинился за свое поведение и вышел из Американской киноакадемии. Кстати, Смиту таки дали второй шанс, и он вернулся к съемкам в кино.

Бегство сына и внука Софии Ротару на лодке из Украины

Когда в Украине началась полномасштабная война, мужчинам призывного возраста запретили выезжать за границу. Однако внук и сын известной певицы Софии Ротару попытались незаконно уехать в Молдову, а точнее переплыть на лодке. Правда, этого им сделать не удалось, потому что их вместе с другими нарушителями задержали на участке украино-молдавской границы в Могилев-Подольском.

Впоследствии стало известно, что внук Ротару – Анатолий Евдокименко – все же сумел уехать за границу. Он находится в Европе, где занимается музыкальной деятельностью.

Скандальные заявления Ирины Федишин о ЛГБТ-сообществе и ноль баллов для Польши на "Евровидении-2022"

На Alina Pash скандалы в Украине из-за "Евровидения-2022" не закончились. На этот раз досталось Ирине Федишин. Певицу раскритиковали за то, что профессиональное жюри, в состав которого входила и сама Федишин, поставило для Польши ноль баллов на "Евровидении-2022". Артистка сразу пыталась оправдаться и объяснить, почему так мало баллов для Польши. Впрочем, Ирина попала в еще более громкий скандал.

Баллы для Польши от Ирины Федышин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица в интервью Алине Доротюк рассказывала, что вообще не хотела участвовать в оценивании участников "Евровидения-2022", ведь среди них много представителей ЛГБТ-сообщества, а ей из-за этого было сложно "отвлечься".

"ЛГБТ-сообщество для меня это… Я это не понимаю, для меня это большой грех. Но я этих людей не осуждаю, потому что это их жизнь, они сами ее разрушают. Если вам так нравится… мы все будем отвечать перед богом. Я духовный человек и я четко знаю, что это тяжелый грех. Но каждый делает выводы. Мы все разные. Мы не святые, все грешат. Пожалуйста, вам нравится себя разрушать — разрушайте", — заявляла Федишин.

После этих высказываний певицу затравили и назвали ее "гомофобом". В частности, Федишин досталось от Насти Приходько, MELOVIN, травести-дивы Монро, Оли Поляковой и других представителей шоу-бизнеса.

MELOVIN обратился к Ирине Федишин / Фото: Instagram MELOVIN

Закончился скандал вокруг Ирины Федишин тем, что она уехала с благотворительными концертами за границу и извинилась за сказанные слова. Однако исполнительница осталась при своем мнении: "Бог не призывает ненавидеть их, а предупредить о последствиях этого греха".

Оксана Билозир обвинила Олю Полякову и Тоню Матвиенко в нарушении авторских прав

Певица Оксана Билозир устроила громкий скандал, якобы Оля Полякова, Тоня Матвиенко и Ольга Полежака "нагло исполняли ее песню, несмотря на авторское право", и пригрозила им судом.

В скандал же попала сама Билозир. Звезды шоу-бизнеса вступились за певиц, а Оксане упрекнули, что та "публично устраивает срач".

Оля Полякова прокомментировала, что она исполняла песню на музыку Мирослава Скорика, поэтому Билозир к ней не имеет никакого отношения.

Тем временем Тоня Матвиенко добавила, что разговаривала с Оксаной Билозир, и та позволила исполнять ей свою песню. Более того, композицию Матвиенко поет с 2013 года.

Руководитель "Дизель Студио" назвал Ксению Мишину "бл*дункой" и "политической проституткой"

В этом году проект "Дизель Студио" попал в громкий скандал. Сначала руководителей обвинили, что они не выплачивают заработную плату. В частности, контентмейкер Николай Федосенков рассказал, как ему не выплатили большую сумму средств за проделанную работу.

Актриса Ксения Мишина решила вступиться за Николая и написала: "Такие поступки "Дизель Студио" из-за буквы Z в логотипе?"

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Однако после этих слов руководитель юмористического проекта Алексей Бланар публично назвал Ксению Мишину "бл*дункой" и "политической проституткой". Актриса не стала терпеть унижения и ответила, что если бы слова Федосенкова были ложью, то руководители проекта так бы не реагировали.

Фото: Алексей Бланар/Facebook

Затем и сам Бланар объяснил свои слова. По его словам, ему оскорбительно было то, что их сравнили с "рашистами", особенно после того, как он 17 дней находился в оккупации. Однако Бланар осознает, что не имел права так высказываться относительно Мишиной, поэтому извинился за свои слова.

Языковой скандал Маши Ефросининой и Оли Поляковой

В одном из выпусков шоу "Взрослые девочки" Оля Полякова и Маша Ефросинина заявили, что не могут вести проект на украинском языке. Знаменитости объяснили это тем, что им сложно перейти на украинский и зрители уже привыкли к русскоязычному формату.

Оля Полякова и Маша Ефросинина

После выхода шоу на Олю и Машу сразу вылилась волна критики. Знаменитостей обвиняли в том, что в такое тяжелое для страны время они не могут перейти на украинский. Более того, даже коллеги по сцене возмутились из-за слов Поляковой и Ефросининой.

Оля Полякова отреагировала на хейт. Она отметила, что ссориться из-за языкового вопроса — не время. По словам певицы, это раскалывает общество внутри. Оля также добавила, что переход на украинский язык – это вопрос времени, ведь многие до 24 февраля общались только на русском и начать общаться на другом языке им сложно.

Впоследствии и Маша Ефросинина прокомментировала скандал. Она отметила, что тогда находилась за границей и не понимала, насколько триггерной для общества является тема украинского языка.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я облажалась. Анализируя эту историю. Если бы я в то время была в Украине, я бы, наверное, так не сказала. Я тогда делала этот выпуск еще действительно в осознании того, что "Взрослых девочек" любят за честность. Вот мы такие, как есть. Что и здесь мы будем с вами честными, потому что мы пока что перейти (на украинский – прим.ред), собственно в нашей коммуникации вдвоем имеем определенные трудности. Я совершенно наивно подумала, что эта честность так же будет воспринята как любая другая, которую мы говорили. И облажалась", — прокомментировала Ефросинина в проекте "Ходят слухи!" Рамины Эсхакзай.

Ольгу Сумскую обвинили в сотрудничестве с российским режиссером

Ольга Сумская нарвалась на волну критики из-за того, что собралась гастролировать по Европе со спектаклем "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Однако актрисе упрекнули, что спектакль ставил российский режиссер Валерий Белякович, а будет играться он на языке оригинала – на русском.

Сумская не стала терпеть, а сразу ответила на все обвинения. Актриса отметила, что спектакль был поставлен 19 лет назад, а режиссера Сумска никогда в жизни не видела и вообще он умер в 2016 году. Более того, в спектакле будут играть только украинцы и латвийский знаменитый актер Ивар Калныньш.

Между тем, часть средств по продаже билетов пойдет на нужды ВСУ.

"Спектакль "Мастер и Маргарита" был поставлен в 2003 году! То есть, 19 лет назад… Я репетировала спектакль по видео и сыграла впервые свою премьеру в родной Ялте… Незабываемо… В этом году продюсеры из Европы предложили тур по большим городам – Париж, Прага, Берлин и другие... Мы договаривались сразу о процентах от сборов на нужды ВСУ! Именно этот месседж сегодня в приоритете для всех нас!" – подчеркнула Сумская.

Наталка Денисенко согласилась играть с российскими актерами в одном сериале

Наталку Денисенко упрекнули в съемках с российскими актерами. В частности, знаменитость решила продолжить сниматься в сериале "Крепостная" в Польше.

Сама же Наталка объяснила свое решение тем, что выхода ленты ждут поляки. Между тем, Денисенко принципиально решила не становиться с российскими актерами в одном кадре.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

После громкого скандала создатели сериала решили заменить российских актеров дублерами.

Скандальная строка в песне Kalush и Skofka

Музыканты выпустили новую композицию, которая получила название "Батьківщина". Однако слушатели песни возмутились из-за строчки: "Воля — це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала". По мнению многих пользователей, такие слова неуместны.

Первоначально Skofka объяснил, что пользователи не так поняли смысл слов. По словам рэпера, они ни в коем случае не хотели обидеть девушек.

Фото: instagram.com/skofka.ua

Впоследствии и Олег Псюк объяснил, что же на самом деле означает скандальная строчка в песне.

"Я имел в виду: воля — это девушка любящая свой ДОМ, свою Родину, (трек этот же о ней, а не о девушке) и этот ДОМ она бы не отдала "русским". Но при написании, кто пишет музыку, тот меня поймет, порой мы сокращаем какие-то слова, какие-то убираем, чтобы оно влезло по звучанию. Уже понимаю, что я не удачно сократил, и вы увидели другую суть, оскорбительную! что мне досадно и извиняюсь, как бы это сложно ни было", — объяснил Олег Псюк.

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