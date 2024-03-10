Самые громкие скандалы Соловий: критиковала Кароль, встречалась с женатым и сняла клип в церкви

В последнее время артистка довольно резкая в своих высказываниях и все больше может рассказывать о личной жизни.

Вокруг украинской певицы Кристины Соловий в последнее время возникало немало громких скандалов.

В частности, исполнительница не скрывает, что недолюбливает артистку Тину Кароль и публично критикует ее творчество. Недавно Соловий поссорилась с ведущей Машей Ефросининой.

Личная жизнь артистки тоже не менее скандальная. Соловий встречалась с женатым мужчиной, была любовницей и крутила роман сразу с двумя.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить самые громкие скандалы вокруг Кристины Соловий, а также посмотреть, что известно о ее личной жизни.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Раскритиковало творчество Тины Кароль

Кристина Соловий показала, что недолюбливает Тину Кароль, еще в 2013 году на шоу "Голос країни". Тогда участница заявила, что покинет шоу, если к ней развернет кресло только Тина Кароль. Соловий обосновала это тем, что не хочет петь русскую попсу, как, по ее мнению, это делала тренер.

С новой силой скандал между артистками разразился в начале 2023 года. Кристина Соловий снова резко прошла по творчеству Тины Кароль. Артистка заявила, что у ее коллеги по сцене все хиты – русскоязычные.

Тина Кароль, Кристина Соловий

"Несмотря на то, что Ани Лорак свалила в рашку и все просто перечеркнула, у нее есть два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла. Украинскоязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это русская музыка ", — высказалась Соловий в "Буремному подкасті".

Кароль реагировала на слова Соловий, но многословной не была. Певица лишь опубликовала видео из "Буремного подкасту" и добавила смеющиеся смайлики. Впоследствии артистка также делилась, что не держит обиды на Соловий.

Сдержанная реакция Тины Кароль на критику от Кристины Соловий / Фото: instagram.com/tina_karol

Скандальный клип с Сергеем Жаданом, снятым в церкви

Осенью прошлого года вокруг артистов разразился громкий скандал. Они выпустили новый клип на песню "Серце", которую снимали во Львове и в церкви св. Андрея Первозванного. В видео Соловий и Жадан сыграли влюбленную пару. Также в клипе снимались однополые пары, которые целовались на камеру.

Впрочем, как только видео вышло на YouTube, как представители церкви потребовали его удалить. Они заявили, что ролик якобы "пропагандирует антихристианские ценности и нарушает сущность и сценарий, о которых сообщили церкви ранее".

Артисты видео не удаляли. Сергей Жадан заявил, что в клипе церковь выступает метафорой, и никакое святотатство в работе не заложено. Соловий, в свою очередь, сняла с себя ответственность и отметила, что идея полностью принадлежит Сергею.

Кристина Соловий и Сергей Жадан

Публично поссорилась с Ефросининой и заявила, что "на ее руках кровь украинцев"

На днях Маша Ефросинина выпустила интервью с певицей Кристиной Соловий. Но, как оказалось, без скандалов не обошлось. Исполнительница заявила, что украинцы очень толерантны к тем, "кто когда-то ошибся", а затем обратилась к Маше: "Даже с тобой".

Маша Ефросинина и Кристина Соловий

Кристина Соловий заявила, что все медийные люди, которые в свое время размывали культурные границы между Россией и Украиной и публично использовали русский язык, должны за это отвечать, ведь на "их руках кровь украинцев".

"Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной. Что они пытались сидеть на двух стульях и размывали границы. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь. Я так считаю", — заявила Соловий .

Маша Ефросинина и Кристина Соловий

Маша Ефросинина отметила, что тогда артисты работали в соответствии с запросами аудитории, а также добавила, что последние пять лет вела программы только на украинском. Впоследствии ведущая назвала Соловий лицемером и аутсейдером шоу-бизнеса в течение последних 10 лет из-за своей категоричности.

Чем закончилась их ссора – пока что остается загадкой. Режиссеры перебили видео заставкой, а затем уже показали другую тему обсуждения. Впрочем, после выхода интервью многие пользователи заявляли, что охотно увидели бы весь фрагмент спора. Соловий и Ефросинина организовали благотворительный сбор на реабилитацию раненых военных, которые участвовали в боях за Авдеевку. Когда удастся собрать один миллион гривен, знаменитости опубликуют полное видео из их ссоры.

Кристина Соловий и Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/soloviyka

Личная жизнь Кристины Соловий, наполненная скандалами

Личная жизнь певицы не стоит в стороне от скандалов. Чего стоит ее роман со старшим на 19 лет певцом и писателем Сергеем Жаданом. В частности, они начали встречаться, когда артист еще был официально женат. Впоследствии он ушел от жены, а Соловий критиковали, мол, разбила семью. Впрочем, роман Жадана с Кристиной тоже не имел счастливого конца. Певица ушла от мужа, потому что влюбилась в другого. Подробнее о том, как артистка соблазнила Жадана и как развивались их отношения, смотрите по ссылке.

Кристина Соловий и Сергей Жадан

В общем, певица неоднократно признавалась, что ей нравятся мужчины, которые значительно старше ее. Даже после разрыва с Жаданом артистка закрутила роман с 42-летним избранником. Кроме того, Соловий не стесняется быть в роли любовницы и такой опыт в ее личной жизни уже был. Более того, певица может закрыть новый роман, не покончив при этом с предыдущими отношениями. Так было и с Сергеем Жаданом.

Кристина Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

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