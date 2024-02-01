Самые короткие браки украинских звезд: кто из знаменитостей развелся почти сразу после свадьбы

Когда влюбленные женятся, они считают, что они будут рядом друг с другом всю жизнь.

Однако одни пары годами живут вместе и состоят в счастливом браке, а другие же разводятся. Более того, некоторые почти сразу после свадьбы понимают, что ошиблись с выбором второй половинки.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, кто из украинских звезд развелся в рекордно короткие сроки

Мурат Налкакиоглу и Лилия

Турецкий бизнесмен еще в июне прошлого года в Киеве сыграл роскошную свадьбу с визажистом Лилией. Однако уже через четыре месяца стало известно, что в браке пары не все в порядке, более того, они якобы развелись. В начале 2024 года Мурат официально подтвердил разрыв с Лилией и представил свою новую избранницу, которой признался в бесконечной любви.

Мурат Налкакиоглу с Лилией / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Алина Гросу

Певица вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова в июне 2018 года. Уже через полгода пара сообщила о разводе. Алина говорила, что Александр не был готов к супружеской жизни. Кроме того, певица намекала, что у них были вопросы друг к другу относительно финансов, ведь она якобы зарабатывала больше, чем муж.

Алина Гросу с Александром / Фото: instagram.com/alina_grosu

Тарас Цымбалюк

Актер был дважды женат, оба его брака не были длительными. Первую жену Тараса звали Ангелиной, она была его однокурсницей. Пара сыграла свадьбу после двух лет отношений. Уже через полтора года Цымбалюк понял, что Ангелина не та самая. Наконец, артист принял решение о разводе.

Второй женой актера стала визажист Тина Антоненко. Пара сыграла свадьбу в июле 2021 года в Карпатах. Однако уже через год Тарас и Тина ошеломили новостью, что разводятся. Как рассказывал Цымбалюк, они не умели решать проблемы, которые возникали в их браке, а также были слишком разными. Наконец, артист решил развестись.

Тарас Цымбалюк с Тиной / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Александр Кривошапко

У певца было два брака, оба они не были продолжительными. Впервые Кривошапко женился в мае 2011 года. Его избранницей стала скандальная танцовщица Татьяна Денисова. Уже через год супруги развелись. Как говорил Александр, они постоянно ссорились, ревновали друг друга и даже дрались, поэтому их брак был обречен.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова

Второй женой Кривошапко стала косметолог Мария. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2022 года, но уже через год исполнитель объявил об их разводе, опубликовав фото с новой избранницей.

Александр Кривошапко с Марией / Фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Анна Тринчер и Александр Волошин

Пара сыграла свадьбу в сентябре 2022 года. Уже летом 2023-го влюбленные начали рассказывать, что переживают кризис в отношениях и даже посещают семейного психотерапевта. Однако в ноябре прошлого года блогеры объявили о разводе. Как говорил Александр, он прекратил испытывать к Анне такие сильные чувства, какие были раньше.

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Антон Савлепов

Певец женился в июле 2021 года. Его избранницей стала российская актриса Ирина Горбачева, родом из Мариуполя. Уже в апреле 2023 года стало известно, что пара развелась и более полугода не общается вообще. Причиной этого стали разные позиции касательно войны в Украине. Как известно, Савлепов осудил российское вторжение, а Горбачева осталась в РФ и расхваливает страну-террориста.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Первый брак телеведущего длился достаточно долго, а именно 12 лет. После разрыва с первой женой шоумен в октябре 2020 года женился на нотариусе Кристине Горняк. Пара прожила в браке почти два года и развелась. Что стало причиной этого решения – пока неизвестно. Кстати, долго Остапчук не был одинок. Почти сразу после развода он закрутил роман и через несколько месяцев женился третий раз.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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