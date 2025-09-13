- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 470
- Время на прочтение
- 3 мин
Самые мощные цитаты Пугачевой из интервью Гордеевой: 20 мыслей, которые не оставят равнодушным
Высказывания легендарной певицы поражают мудростью, мотивацией и глубиной жизненного опыта.
Легендарная Алла Пугачева впервые за семь лет дала большое интервью. Российская оппозиционная журналистка Екатерина Гордеева записала с ней разговор в Юрмале.
Новое интервью длится 3 часа 38 минут и сейчас собрало уже 12 млн просмотров. Редакция ТСН.ua посмотрела этот разговор и выбрала 20 самых мощных цитат Аллы Борисовны, которые вдохновляют, мотивируют и заставляют задуматься над вечным.
Когда есть цель, тогда появляется и желание жить. И у меня есть цель, я счастлива. Я понимаю, что кому-то это будет неприятно слышать, но я довольна своей жизнью.
Я в образе много лет, но даже в образе нужно оставаться честным человеком.
Есть такое понятие, как “совесть", и она дороже славы, роскоши, дороже всего.
Ты же в последнюю минуту жизни будешь думать о том, что ты сделал, и как ты относился к людям.
Я сама собой в гармонии. И я знаю, что умиротворение меня может спасти. Но никому не может помочь, если я сама без этого умиротворения.
Я всегда была счастлива, потому что хотела быть счастливой.
Счастье приносили такие моменты свободы, красоты до сих пор приносят. Ты мне говоришь "море", а я уже счастлива.
Они посмотрели на меня другими глазами. И этот взгляд для меня как ориентир. Вот так должны смотреть.
Господи, 76 лет. А я начинаю стесняться, стесняться какого-то лишнего внимания. Мне все время кажется, что это излишне. А сцена меня спасает, потому что там я совершенно раскрепощаюсь, чувствую себя хорошо.
Какая разница - в замке ты живешь или не в замке, было бы здоровье, здоровья детей, мужа и счастье в семье. Больше ничего не нужно.
Люди, научитесь говорить правду.
Ничего не надо разрушать, надо созидать. Надо молиться на мир, а не смаковать войну. И не надо думать о плохом и плохо о людях, если вы их не знаете.
Человек имеет право уехать, чтобы его не оскорбляли.
Со сцены, и даже с политической арены, надо сваливать вовремя, а то потом против тебя же и пойдут.
Сейчас такое время – раньше это называли «время мыльных пузырей». Это когда пожилые люди еще поют, а молодые еще такие талантливые не сильно появились, и это пространство заполняют интересные, но недолгие.
Любовь - это Бог. Это что-то священное. А песни - это не слова и музыка. И если ты в них не добавишь любви, это не дойдет до людей, как бы ты не старался.
Многие не поверят, но я не знаю, что такое зависть. Я не понимаю этого чувства. Я знаю, что это есть. Я знаю, что даже многие страдают этим чувством, но я не понимаю, что это за чувство. Есть чувство досады.
Это время важно тем, что очень раскрыло сущность людей.
За свою жизнь я столько шрамов получила в душе, что практически не уязвима.
Это моя жизнь, это мой сценарий. Любой фильм, плохой или хороший, если ты его сделал сам, так ты его любишь.
Напомним, ранее в материале ТСН.ua мы писали о том, как Алла Борисовна относится к своему возрасту .