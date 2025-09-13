Самые мощные цитаты Пугачевой из интервью Гордеевой: 20 мыслей, которые не оставят равнодушным

Алла Пугачева

Легендарная Алла Пугачева впервые за семь лет дала большое интервью. Российская оппозиционная журналистка Екатерина Гордеева записала с ней разговор в Юрмале.

Новое интервью длится 3 часа 38 минут и сейчас собрало уже 12 млн просмотров. Редакция ТСН.ua посмотрела этот разговор и выбрала 20 самых мощных цитат Аллы Борисовны, которые вдохновляют, мотивируют и заставляют задуматься над вечным.

Когда есть цель, тогда появляется и желание жить. И у меня есть цель, я счастлива. Я понимаю, что кому-то это будет неприятно слышать, но я довольна своей жизнью.

Я в образе много лет, но даже в образе нужно оставаться честным человеком.



Алла Пугачева в молодости

Есть такое понятие, как “совесть", и она дороже славы, роскоши, дороже всего.

Ты же в последнюю минуту жизни будешь думать о том, что ты сделал, и как ты относился к людям.

Я сама собой в гармонии. И я знаю, что умиротворение меня может спасти. Но никому не может помочь, если я сама без этого умиротворения.

Я всегда была счастлива, потому что хотела быть счастливой.

Алла Пугачева уже больше 50 лет на сцене

Счастье приносили такие моменты свободы, красоты до сих пор приносят. Ты мне говоришь "море", а я уже счастлива.

Они посмотрели на меня другими глазами. И этот взгляд для меня как ориентир. Вот так должны смотреть.

Господи, 76 лет. А я начинаю стесняться, стесняться какого-то лишнего внимания. Мне все время кажется, что это излишне. А сцена меня спасает, потому что там я совершенно раскрепощаюсь, чувствую себя хорошо.

Какая разница - в замке ты живешь или не в замке, было бы здоровье, здоровья детей, мужа и счастье в семье. Больше ничего не нужно.

Алла Пугачева дала откровенное интервью Екатерине Гордеевой / © скриншот с видео

Люди, научитесь говорить правду.

Ничего не надо разрушать, надо созидать. Надо молиться на мир, а не смаковать войну. И не надо думать о плохом и плохо о людях, если вы их не знаете.

Человек имеет право уехать, чтобы его не оскорбляли.

Со сцены, и даже с политической арены, надо сваливать вовремя, а то потом против тебя же и пойдут.

Сейчас такое время – раньше это называли «время мыльных пузырей». Это когда пожилые люди еще поют, а молодые еще такие талантливые не сильно появились, и это пространство заполняют интересные, но недолгие.

Любовь - это Бог. Это что-то священное. А песни - это не слова и музыка. И если ты в них не добавишь любви, это не дойдет до людей, как бы ты не старался.

Алла Пугачева поражает откровенностью и глубиной / © скриншот с видео

Многие не поверят, но я не знаю, что такое зависть. Я не понимаю этого чувства. Я знаю, что это есть. Я знаю, что даже многие страдают этим чувством, но я не понимаю, что это за чувство. Есть чувство досады.

Это время важно тем, что очень раскрыло сущность людей.

За свою жизнь я столько шрамов получила в душе, что практически не уязвима.

Это моя жизнь, это мой сценарий. Любой фильм, плохой или хороший, если ты его сделал сам, так ты его любишь.

