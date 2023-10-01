Самые юные участники "Голосу країни-13" довели до мурашек исполнением саундтрека из "Очень странных дел"

Первыми участниками из команды Юлии Саниной на сцену вышли самые молодые участники – 16-летний Владислав Пелих и 17-летняя Кристина Старикова.

Для "вокальных батлов" вместе с тренершей они выбрали нашумевший саундтрек из сериала "Очень странные дела" от исполнительницы Кейт Буш "Running Up That Hill". Эта песня требовала от вокалистов неимоверных усилий и они справились с ними на сто процентов.

"Голос країни-13" / Фото: скриншот с видео

Санина и ее советница Jerry Heil, как и все звездные члены жюри, были просто в восторге от такого мощного исполнения, которое довело до мурашек. Все они советовали певице хорошо подумать и рискнуть, чтобы дать шанс сразу обоим участникам.

Тренер почти не колебалась с выбором и решила, что Владислав и Кристина продолжат участие в проекте. Таким образом, Юлия отдала сразу два места в своей команде юным талантам.

Смотрите "Голос країни" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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