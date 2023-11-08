Самым сексуальным мужчиной года неожиданно признали 57-летнего актера: фото

Американское издание People подвело итоги и назвало имя самого сексуального мужчины в 2023 году.

По мнению редакции журнала, такой титул должен был достаться известному американскому актеру и автогонщику Патрику Демпси. К слову, это именно тот артист, который сыграл врача Дерека Шепарда в сериале "Анатомия страсти".

Патрик Демпси / Фото: Associated Press

Патрик Демпси уже попозировал для обложки глянца People, а также прокомментировал новый титул. Актер признался, что сначала был в шоке, но вскоре с юмором отреагировал на то, что он стал самым сексуальным мужчиной года.

Патрик Демпси / Фото: instagram.com/people

"Я был в шоке, а потом начал смеяться, типа, это шутка, да? Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, это дает мне возможность использовать его для чего-то положительного", — поделился актер.

Патрик Демпси / Фото: Associated Press

Патрик Демпси также признался, что его дети тоже с юмором отреагируют на его новое звание и будут шутить на эту тему.

"Они просто будут смеяться надо мной, придираться ко мне и выяснять все причины, почему мне не следует быть там (на обложке People – прим. ред.)", — признался актер.

Патрик Демпси / Фото: instagram.com/people

Отметим, Патрик Демпси – известный американский актер. Больше всего он прославился благодаря главной роли в сериале "Анатомия страсти". В этом году с участием актера должен выйти нашумевший фильм "Феррари".

Патрик Демпси / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлом году почетное звание досталось другому американскому актеру – Крису Эвансу, наиболее известному по роли Капитана Америки в киновселенной Marvel.

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