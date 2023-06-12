Самый кассовый украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" получит продолжение

Мультфильм "Мавка. Лесная песня" покорил зрителей не только в Украине, но и во многих странах за границей.

Украинская студия Animagrad, которая является частью Film.UA Group, совместно с французской компанией TeamTO решили подарить продолжение любимой анимационной истории. Об этом сообщает американское издание Variety.

Как пояснила Ксения Баранова из Film.UA, проект, который будет представлен на питчинге Partners Pitch в Анси, станет приквелом к фильму. Планируется, что сериал будет состоять из 12 эпизодов и познакомит зрителей с новыми героями.

"Действие разворачивается сразу после битвы между людьми и лешим, которое произошло, когда остальные лесные жители спали глубоким зимним сном. Вместе с лягушонком Квусем, Шумником Гуком и другими мавками Мавка переживет неожиданные, веселые, а порой и опасные приключения в лесу. Пытаясь позаботиться о своем доме, они исследуют его и открывают множество тайн", — рассказала она.

Отметим, что украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" транслировался в 80 странах мира. Во Франции анимационная лента даже обогнала в рейтинге американский экшн "Шазам! Ярость богов".

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