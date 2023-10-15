Самый молодой участник "Голосу країни-13" поблагодарил Польшу за поддержку Украины мощным выступлением

В седьмом эпизоде "Голосу країни-13" начался решающий этап "кросс-батлов", в котором участники из разных команд соревновались за свое место в суперфинале.

Продюсер Иван Клименко бросил вызов Юлии Саниной, поэтому певица пригласила на сцену своего младшего участника — 16-летнего Владислава Пелиха.

Юноша подготовил особое выступление, которое хотело поблагодарить народ Польши за ту поддержку и помощь, которую они оказывают украинцам во время полномасштабной войны. Владислав вместе со звездной тренершей избрали песню Кристиана Охмана "River".

"Сегодня я пою песню польского исполнителя. Это еще одна возможность поблагодарить Польшу за невероятную помощь украинцам. Я даже не мог подумать, что Польша даст мне такие возможности", — сказал Владислав.

16-летний школьник ошеломил зал своим мощным и проницательным вокалом. Во время выступления юноши зрительный зал разразился овациями и криками: "Молодец".

Соперницами подопечного Саниной стал дуэт из команды Ивана Клименко. Александра Ройко и Ольга Щербак трогательно исполнили песню "Oceans" группы Hillsong United. Нежный и одновременно мощный вокал девушек тоже не оставил равнодушных в зрительном зале.

Однако зрителям все же пришлось сделать свой выбор и отдать голоса за лучшего. Поэтому в результате голосования зала победу в "кросс-батле" одержал Владислав Пелих из команды Юлии Саниной.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям на телеканале "1+1 Украина" в 21:00.

Читайте также: