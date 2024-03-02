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Самый сексуальный актер Украины показал свою "офигенно красивую" жену

Самый сексуальный актер Украины показал свою "офигенно красивую" жену

Самый сексуальный актер Украины показал свою "офигенно красивую" жену

Алексей Гнатковский

Алексей Гнатковский поделился, что его больше всего возбуждает в возлюбленной.

Премия "Золотой лифон" определила победителя в номинации "Самый сексуальный украинский артист".

Им стал актер Ивано-Франковского драмтеатра Алексей Гнатковский. Известен в частности по роли брата вожака опришков в фильме "Довбуш". Премия шутливая. Ее вручают по результатам онлайн-голосования.

Актер рассказал корреспондентам ТСН, как воспринял эту премию. Алексею Гнатковскому 38 лет. При росте метр 87 актер весит идеальных 86 кг. При этом на диетах не сидит, в спортзал ходит исключительно за здоровьем. Модные барбершопы не посещает.

"Скажу честно, когда меня раздражает – я сам стрижусь. У меня волосы вьются, не очень заметно, как сам себя подстрижу", — поделился Гнатковский.

Артист уже 13 лет состоит в браке и имеет двоих детей. По словам актера, именно его жена Ольга ошеломила новостью о премии "Золотой лифон".

Алексей Гнатковский с супругой / ©
Алексей Гнатковский с супругой

"У меня очень умная жена. Вот видишь, что для меня сексуально – ум. Ну она офигенно красивая. Но первое, что я скажу – она умная", – с гордостью рассказал о возлюбленной Гнатковский.

Жена Алексея Гнатковского / ©
Жена Алексея Гнатковского
Алексей Гнатковский с супругой / ©
Алексей Гнатковский с супругой

Актер уже много лет служит в Ивано-Франковском драмтеатре. На его спектаклях всегда ашлаг. Но всеукраинскую славу Гнатковский снискал после своего кинодебюта в фильме "Довбуш", где сыграл брата вожака опришков. Эту роль, шутят организаторы "Золотого лифона", наверное придумали только для того, "чтобы мы узнали какой фантастический этот Алексей Гнатковский". Актер неожиданный титул воспринял с юмором и поблагодарил организаторов, что уже 5 лет занимаются таким проектом.

"Я посмотрел – классная компания: мне нравится Жадан, Леньо, Полежака, Чех. Это классно. Это приносит людям радость. У нас столько срачей вокруг, столько хейта, что, твою мать, хочется найти что-то, за что мы любим друг друга. Я не считаю себя каким-то секс-символом. Для меня эталон мужчины сегодня – это военный, стоящий на передовой", — отметил артист.

Брат "Довбуша" - самый сексуальный украинский артист!

Брат "Довбуша" - самый сексуальный украинский артист!

Ложка дегтя. В преддверии объявления премии Гнатковский в Киеве организовал мощный спектакль "Расстрелянное возрождение". Был аншлаг. Но новость о "Золотом Лифоне" украинцы подхватили больше, чем о премьере.

"Выдернул своих друзей и коллег с фронта, чтобы мы сделали спектакль "Расстрелянное возрождение" в Киеве, нанял зал — это негосударственная программа, продал билеты, все деньги пошли на спаси концовку. И об этом никому не интересно. А интересно о "Золотом лифоне" ", — расстроился актер.

Кстати, Гнатковский в первый же день полномасштабной войны стал на учет в военкомате. Но получил законную бронь. Понимает, что рано или поздно окажется на фронте, поэтому готовится и занимается волонтерством.

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