Самый сексуальный актер Украины показал свою "офигенно красивую" жену

Алексей Гнатковский поделился, что его больше всего возбуждает в возлюбленной.

Премия "Золотой лифон" определила победителя в номинации "Самый сексуальный украинский артист".

Им стал актер Ивано-Франковского драмтеатра Алексей Гнатковский. Известен в частности по роли брата вожака опришков в фильме "Довбуш". Премия шутливая. Ее вручают по результатам онлайн-голосования.

Актер рассказал корреспондентам ТСН, как воспринял эту премию. Алексею Гнатковскому 38 лет. При росте метр 87 актер весит идеальных 86 кг. При этом на диетах не сидит, в спортзал ходит исключительно за здоровьем. Модные барбершопы не посещает.

"Скажу честно, когда меня раздражает – я сам стрижусь. У меня волосы вьются, не очень заметно, как сам себя подстрижу", — поделился Гнатковский.

Артист уже 13 лет состоит в браке и имеет двоих детей. По словам актера, именно его жена Ольга ошеломила новостью о премии "Золотой лифон".

Алексей Гнатковский с супругой

"У меня очень умная жена. Вот видишь, что для меня сексуально – ум. Ну она офигенно красивая. Но первое, что я скажу – она умная", – с гордостью рассказал о возлюбленной Гнатковский.

Жена Алексея Гнатковского

Алексей Гнатковский с супругой

Актер уже много лет служит в Ивано-Франковском драмтеатре. На его спектаклях всегда ашлаг. Но всеукраинскую славу Гнатковский снискал после своего кинодебюта в фильме "Довбуш", где сыграл брата вожака опришков. Эту роль, шутят организаторы "Золотого лифона", наверное придумали только для того, "чтобы мы узнали какой фантастический этот Алексей Гнатковский". Актер неожиданный титул воспринял с юмором и поблагодарил организаторов, что уже 5 лет занимаются таким проектом.

"Я посмотрел – классная компания: мне нравится Жадан, Леньо, Полежака, Чех. Это классно. Это приносит людям радость. У нас столько срачей вокруг, столько хейта, что, твою мать, хочется найти что-то, за что мы любим друг друга. Я не считаю себя каким-то секс-символом. Для меня эталон мужчины сегодня – это военный, стоящий на передовой", — отметил артист.

Брат "Довбуша" - самый сексуальный украинский артист!

Ложка дегтя. В преддверии объявления премии Гнатковский в Киеве организовал мощный спектакль "Расстрелянное возрождение". Был аншлаг. Но новость о "Золотом Лифоне" украинцы подхватили больше, чем о премьере.

"Выдернул своих друзей и коллег с фронта, чтобы мы сделали спектакль "Расстрелянное возрождение" в Киеве, нанял зал — это негосударственная программа, продал билеты, все деньги пошли на спаси концовку. И об этом никому не интересно. А интересно о "Золотом лифоне" ", — расстроился актер.

Кстати, Гнатковский в первый же день полномасштабной войны стал на учет в военкомате. Но получил законную бронь. Понимает, что рано или поздно окажется на фронте, поэтому готовится и занимается волонтерством.

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