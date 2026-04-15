Сандра Буллок ярко дебютировала в Instagram и довела до смеха выходкой с блендером

Сандра Буллок / © Associated Press

Американская актриса Сандра Буллок ярко дебютировала в Instagram и довела до смеха первым постом.

Когда соцсеть изобилует аккаунтами известных звезд, то артистка воздерживалась от этого. Знаменитость не торопилась регистрироваться в Instagram. Однако Сандра Буллок наконец-то решила тоже присоединиться к соцсети и создала собственный аккаунт.

Дебют актрисы в Instagram прошел довольно ярко. Знаменитость меньше, чем за полсуток собрала 4,4 миллиона подписчиков. А первым постом звезда Голливуда вообще произвела фурор. Знаменитость насмешила забавным роликом, где готовит коктейль "Маргарита". Актриса это оригинально обыграла. Она сделала вид, будто включила блендер с помощью волшебства. Таким образом знаменитость обыграла свою роль в фильме "Практическая магия 2".

Кстати, приятельница Сандры Буллок - актриса Дженнифер Энистон - отреагировала на ее появление в Instagram. Знаменитость дала подруге понять, что новый опыт ей понравится.

"Кое-кто, кого мы все очень любим, только что присоединился к Instagram... Сандра Буллок! Это отстой! Тебе очень понравится", - пошутила артистка.

Дженнифер Энистон и Сандра Буллок / © instagram.com/jenniferaniston

