Сангстер, Бекинсейл, Хэтэуэй: звезды, которые не выглядят на свой возраст

Некоторые звезды с годами совсем не изменились или стали выглядеть еще лучше.

Звезды всегда стараются сохранить как можно дольше молодой вид.

Некоторые знаменитости обращаются за помощью к косметологам и пластическим хирургам, а некоторые — соблюдают правильный образ жизни, что помогает им сохранить свою молодость и выглядеть значительно моложе. У кого-то из звезд хорошая генетика, так что может сложиться такое впечатление, будто они не стареют.

Редакция ТСН.ua предлагает просмотреть подборку звезд, которые выглядят значительно моложе.

Энн Хэтэуэй

Может показаться так, что известная американская актриса нашла эликсир молодости. С возрастом знаменитость совсем не постарела. Энн, которой уже 39 лет, совсем не выглядит на свой возраст. Актриса раньше делилась несколькими секретами. В частности, звезда избегает солнечных лучей, очищает кожу средствами по уходу и правильно питается.

Энн Хэтэуэй / Фото: thegeekherald.com

Томас Сангстер

Мало кто может поверить, что британскому актеру 32 года. Томаса можно легко спутать с подростком. Тем более, Сангстер часто играет в фильмах роли юношей, которым 14-16 лет. Секрет молодого вида актера состоит в том, что природа наградила его детскими чертами характера.

Томас Сангстер / Фото: Associated Press

Джаред Лето

Голливудский актер и музыкант совсем не стареет. Актеру 50 лет, впрочем, он легко может дать фору любому 20-летнему. Как рассказывал сам Джаред, молодость ему помогает сохранить здоровый образ жизни. В частности, знаменитость не употребляет спиртные напитки, соблюдает вегетарианскую диету, занимается спортом, а самое главное — имеет здоровый сон, несмотря на насыщенный график.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Риз Уизерспун

Американская актриса, которой 46 лет, выглядит гораздо моложе. Более того, ее легко спутать с 23-летней дочерью, ведь они невероятно похожи. Как ранее рассказывала Риз, она ухаживает за кожей, делает массажи, избегает солнечных лучей и пьет достаточное количество воды днем.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон

Знаменитость с годами выглядит только лучше. В частности, в свои 53 года Дженнифер совсем не выглядит на свой возраст. Как раньше рассказывала актриса, секрет ее красоты прост. Энистон меньше пользуется косметикой, а больше демонстрирует естественную красоту. Уход за кожей Дженнифер начинается изнутри, поэтому для нее важно правильно питаться, пить достаточно воды и иметь хороший сон.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес

Американская певица с годами совсем не постарела. Особенно это заметно, когда артистка показывает, как выглядит без макияжа. Секретов у Дженнифер, как выглядеть хорошо, достаточно много. В частности, 53-летняя артистка не курит, не употребляет алкоголь и отказалась от кофеина. По словам знаменитости, это самые большие враги кожи. Также Лопес правильно питается. Держит себя в тонусе певица благодаря спорту.

Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/jlo

Кейт Бекинсейл

Известной актрисе 49 лет. Впрочем, знаменитость выглядит значительно моложе. Звезда держит тело в тонусе благодаря спорту. Также Кейт работает с диетологом. В частности, в еде актриса себя ограничивает только в сладком. Также звезда не пьет алкогольные напитки и не употребляет кофеин.

Кейт Бекинсейл / Фото: Getty Images

Мила Кунис

Актрисе 39 лет. Впрочем, она выглядит моложе. Сохранять молодость артистке помогают базовые правила ухода за собой. В частности, она следит за кожей и ее тонусом. Также Мила всегда соблюдает такое правило, как хороший сон. Несмотря на насыщенный график, Кунис всегда хорошо отдыхает.

Мила Кунис / Фото: marieclaire.co.uk

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