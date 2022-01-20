Санина, Пивоваров, ONUKA и alyona alyona выпустили общий клип на мощный трек

Звезды записали композицию "Твій день", которая стала саундтреком к комедии "Найкращі вихідні".

Украинские исполнители alyona alyona, Юлия Санина, Артем Пивоваров и ONUKA представили клип на песню "Твій день" — официальный саундтрек комедии "Найкращі вихідні".

Впервые трек прозвучал летом 2021 на сцене фестиваля Atlas Weekend после выступления группы The Hardkiss, закрывавшей фестиваль. В преддверии съемок финальной сцены комедии участники коллаборации пригласили своих фанатов остаться после концерта, чтобы первыми услышать фрагмент новой песни.

ONUKA и alyona alyona

Тысячи людей приняли участие в этой сцене, которая стала уникальной для украинского кино: до этого подобное делали на съемках “Звезда родилась” (A Star is Born) и “Богемная рапсодия” (Bohemian Rhapsody).

“Работалось вместе очень круто, ведь я всех ребят знаю давно. Они наши хорошие знакомые, друзья, и люди, которых я очень уважаю в нашем бизнесе. В целом, с каждым из них рано или поздно возникала мысль сделать какую-нибудь коллаборацию, и я счастлива, что она у нас вышла именно в работе над таким масштабным и интересным проектом. Мы не только все вместе исполнили эту песню, мы ее все вместе и написали, то есть это было сотрудничество от начала до конца”, – рассказывает Юлия Санина.

Текст песни написали alyona alyona, Артем Пивоваров, Юлия Санина (The HARDKISS) и Onuka, а Евгений Филатов (The Maneken) выступил в роли саундпродюсера.

ONUKA

Четыре разных истории режиссер клипа и фильма Влад Климчук передал благодаря цветному свету, который меняется в соответствии с партиями каждого исполнителя. Различные по звучанию, манере и жанру исполнения артисты точно передают настроение и идею фильма.

ONUKA, alyona alyona, Юлия Санина и Артем Пивоваров

Комедия "Найкращі вихідні" насыщена современной украинской музыкой. В фильме можно будет услышать хиты не только Артема Пивоварова, The HARDKISS и alyona alyona, но SunSay, Latexfauna, Wellboy, KALUSH и многих других. В историях героев комедии можно будет услышать поп, рок и гитарную лирику, хип-хоп и техно, а также электропоп. И это еще одна причина сходить в кино — погрузиться в атмосферу и насладиться крутой музыкой.

alyona alyona

Напомним, "Найкращі вихідні" – это совместный проект Atlas Weekend и FILM.UA Group. В главных ролях: Дарья Петрожицкая, Элиас Райхерт, Йорг Бертхольд, Ада Роговцева, Ирма Витовская, Алина Чебан, Богдан Осадчук, Георгий Хостикоев, Наталья Бабенко, Тарас Денисюк, Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Кириченко, Валерий Мороз.

Смотрите комедию "Найкращі вихідні" с 2 февраля 2022 года во всех кинотеатрах страны.

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