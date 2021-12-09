Санина станцевала японский танец в новом остросюжетном клипе The Hardkiss

Группа выпустила зрелищное видео на трек "Сестра".

Группа The Hardkiss выпустила новый зрелищный клип на трек "Сестра" из альбома "Жива і не залізна", вышедшего в мае этого года.

Это остросюжетный триллер о сестринстве и спасении. Игровые клипы с сюжетными линиями группа The Hardkiss снимает очень редко – это всегда эксперимент. Главную идею иллюстрации песни "Сестра" Вал Бебко и Юлия Санина вынашивали около трех месяцев.

"Были варианты снять лирическую и повседневную историю, но мы наконец остановились на драйве и киношном арте. Во время подготовки к клипу мы с Юлей просмотрели два-три десятка главных мировых экшенов. Такого количества боевиков мы, видимо, за последние десять лет не видели. Вдохновлялись…", — рассказал креативный продюсер группы Вал Бебко.

Илья Колотий

Главные роли в видео сыграли фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и 18-летняя украинская актриса Алина Чебан.

Илья Колотий

"На девушку мы обратили внимание этим летом – на съемках фильма "Лучшие выходные". Алина имеет такую яркую и харизматичную внешность! Мы еще не придумали сюжет для "Сестры", но уже видели в этой роли девушку, – рассказывает Юля. – Наша " Сестра" это история спасения. Клип похож на сцену из фильма, где зритель имеет право сам придумать начало и финал".

Илья Колотий

"Japanese Dancer" – именно так можно назвать Юлию Санину в новой истории The Hardkiss. В клипе "Сестра" есть танцевальный фрагмент, который для фронтвумен группы поставила хореограф Лада Касинец, а действие происходит на фантазийном Востоке.

"Воспроизвести "японские мотивы" в Киеве оказалось не так просто. Для этого пришлось намучиться с локациями и даже перестроить холл киевской гостиницы "Национальный", – рассказывает и улыбается Вал. – Мы строили-строили и построили. А потом все разнесли на мелкие кусочки". … Приятного просмотра, братья и сестры!"

Песня "Сестра" непременно войдет в трек-лист юбилейного шоу "Десять", который группа The Hardkiss представит 18 июня 2022 года на НСК "Олимпийский".

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