Санта Димопулос больно упала и показала окровавленные ноги и руки

Со знаменитостью произошла неприятная ситуация во время пробежки.

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос рассказала поклонникам о неприятном инциденте, который произошел с ней во время пробежки.

Утром знаменитость, как обычно, вышла на пробежку и во время нее случайно упала. Причем с серьезными последствиями. Санта повредила колени, руки, локти и плечо.

instagram.com/santadimopulos

"Я считаю, что мне можно давать "счастливчик года". Сегодня мероприятие, я с разбитыми коленями, с разбитыми локтями, с поврежденным плечом. В общем класс. Хорошо, хотя бы в пропасть не улетела, такое тоже могло быть", — рассказала Санта.

instagram.com/santadimopulos

Отметим, что неприятность с Димопулос произошла как раз перед важным мероприятием, на которое она давно мечтала попасть. Ее пригласили на мероприятие в рамках Каннского кинофестиваля Amfar, участие в котором стоит 25 тысяч евро.

Санта поделилась, что она знала, что упадет:

"Знаете, что самое интересное. Я клянусь, я знала. Я выбежала и у меня мысль мелькнула: "Упаду, раны придется замазывать" и я ее отпустила. Это не программирование, у меня так бывает. Я реально знала, что упаду", — поделилась знаменитость.

По итогу, на Amfar Димопулос все же попала, о чем рассказала подписчикам в Instagram. Санта выглядела не хуже, чем голливудские звезды. А последствия неудачной пробежки спрятала в роскошном длинном коралловом платье.

Напомним, месяц назад Санта Димопулос рассказала о проблемах, которые постигли ее семью. Она отметила, что пока находилась на пятидневном ретрите и перезагружалась, дома ее ждала неприятная весть о болезни детей.

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