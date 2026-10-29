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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Санта Димопулос и Андрей Джеджула показали сына в день 18-летия и растрогали признаниями

Родители обратились к имениннику с особыми пожеланиями.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Андрей Джеджула и Санта Димопулос

Андрей Джеджула и Санта Димопулос

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль отпраздновал 18-летие, а звездные родители тронули Сеть эмоциональными поздравлениями и искренними признаниями.

Юноша официально стал совершеннолетним. По случаю праздника оба родителя посвятили ему сообщения в Instagram. На совместном фото, сделанном во время отдыха в Дубае, Даниэль уже заметно выше мамы. Певица призналась, что очень гордится им. В то же время Андрей Джеджула поделился архивными кадрами сына и обратился к нему с особыми словами.

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Санта не скрывала своих чувств и дала понять, что для нее Даниэль навсегда останется ее маленьким мальчиком, даже несмотря на то, что теперь он уже взрослый. Артистка отметила любовь к сыну и восхищение его личными качествами. Публикация вызвала теплую реакцию подписчиков, также поздравивших именинника с совершеннолетием.

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула тоже посвятил Даниэлю трогательную корреспонденцию. Телеведущий перечислил черты, которые ценит сына, и подчеркнул, что уже считает его настоящим мужчиной.

Ты уже настоящий мужчина! Сильный и мощный, умный и умный, красивый и харизматичный, добрый и открытый», — написал шоумен.

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Кроме поздравлений Джеджула поделился с сыном жизненными установками. Он объяснил, что его строгие слова и наставления всегда имели целью помочь Даниэлю стать мудрее и подготовиться к взрослой жизни. Теперь отец желает ему смело идти по собственному пути, верить в свои силы и не отказываться от мечтаний.

«Я желаю тебе никогда не останавливаться мечтать и создавать свое будущее, такое, какое хочешь сам для себя и хотел бы для своего сына! В мире нет ограничений… ТЫ МОЖЕШЬ ВСЕ!!!», — подчеркнул Андрей Джеджула.

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Напоследок телеведущий пожелал сыну всегда оставаться на светлой стороне жизни. Для обоих родителей 18-летие Даниэля стало особенной возможностью вспомнить годы его взросления и поддержать его в начале нового жизненного этапа.

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы Даниэль / © instagram.com/djedjula

Напомним, недавно Санта Димопулос умилила видео встречи 17-летнего сына с младшей дочерью после продолжительной разлуки.

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