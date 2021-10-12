Санта Димопулос и Юлия Санина помогли осуществить мечту 6-летней девочки о теплом доме

В прошлом году победительницы "Танцев со звездами" выставили кубки на благотворительный аукцион.

Лоты благотворительного марафона Сніданку ко Дню Святого Николая 2020 — кубки победительниц проекта "Танцы со звездами" Санты Димопулос и Юлии Саниной, и другие благотворительные взносы зрителей 1+1 помогли осуществить мечту маленькой девочки.

6-летняя Аня Гнатышин из малообеспеченной семьи, которая борется за жизнь и будущее, долгое время жила в доме без воды и отопления в селе на Ивано-Франковщине.

пресслужба каналу "1+1"

До наступления холодов в этом году команде «Здійсни мрію» удалось сделать ремонт, провести воду и построить ванную комнату, котел, колодец. Заселение счастливой семьи "Сніданок з 1+1" показал в прямом эфире.

До и после ремонта / пресслужба каналу "1+1"

До и после ремонта / пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

У маленькой Ани с рождения инвалидность - диагноз Парез Дюшена-Эрба. У нее не развивается одна ручка, постоянная боль. Аня растет, а правая ручка - нет. Семья живет очень скромно. Если приостановить лечение - рука не будет функционировать, случится регресс. Каждые три месяца девочка ложится на двухнедельную реабилитацию.

пресслужба каналу "1+1"

"Сніданок з 1+1" поехал рассказать историю девочки для шестого благотворительного марафона ко Дню Святого Николая. Тогда в гости к семье приехала Людмила Барбир, которая очень прониклась историей девочки и рассказала ее зрителям.

пресслужба каналу "1+1"

Оказывается, все эти годы семья жила в старом холодном доме без водопровода, организованного тепла, ремонта. Для семьи, которая все средства отдает на лечение ребенка, ванная и вода - роскошь. Воду для приготовления пищи и ванных процедур мама Ани - Валентина - набирала у соседей в колодце, носила тяжелые ведра.

пресслужба каналу "1+1"

"Я мечтаю о доме и там должно быть тепло", — рассказывала о своей мечте Аня.

Первая встреча Анюты и главной феи "Здійсни мрію" Лидии Таран прошла тогда онлайн в прямом эфире. Телезвезда пообещала, что мечта девочки обязательно исполнится. Организаторы прошли долгий путь сбора средств, поиска подрядчиков. Необходимые для ремонта деньги собрали благодаря неравнодушным зрителям праздничного эфира "Сніданку з 1+1", зрителям благотворительного рекламного блока на "1+1", аукциона от победителей шоу "Танцы со звездами" Санты Димопулос и Макса Леонова и Юлии Саниной и Дмитрия Жука на Facebook-странице Сніданку. Люди передавали деньги, выигрывали лоты.

пресслужба каналу "1+1"

И вот, Анюта с мамой, сестренкой наконец-то заехали в свой обновленный уютный дом. Первое, что сделала Аня, когда зашла в дом — проверила, есть ли теплая водичка в кране.

пресслужба каналу "1+1"

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир расплакалась от счастья в прямом эфире, когда увидела новый ремонт и радостную Аню.

пресслужба каналу "1+1"

Были установлены новые окна и двери, пол с подогревом, пристройка-котельная, проведена новая разводка отопления и электричества, водопровод. Также установлен твердотопливный котел и резервный электрический. Купили новый диван, сервант, стол. С нуля сделали ванную комнату - облицовка стен плиткой, проведение канализации в дом (вырыли септик во дворе), установка сантехники - унитаз, ванная, батареи, стиральная машина, умывальник. Покрашены стены, положена плитка, отремонтирован потолок. Внешне восстановили фасад, крыльцо.

До и после ремонта / пресслужба каналу "1+1"

До и после ремонта / пресслужба каналу "1+1"

Больше всего девочка обрадовалась белоснежной просторной ванной и горячей воде в собственном доме — теперь они с сестренкой смогут принимать горячие ванны с пузырьками.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Отдельный вызов для строителей — колодец. Из-за истощения природных ресурсов, невозможно было бурить скважину дальше, чем на несколько метров. Чтобы достать до воды, эксперты копали колодец вручную в течение 6 дней.

пресслужба каналу "1+1"

Шесть недель, пока длился ремонт, Аннуся с семьей жила в гостиничном комплексе неподалеку Ивано-Франковска. Проект "Здійсни мрію" обеспечил временный переезд семьи, проживание и питание.

Первая мечта Ани — встретиться с Лидией Таран, осуществилась накануне. Ведущая устроила сюрприз для девочки: вместе с мамой и младшей сестренкой, дети поехала на прогулку в парк. Дети рассматривали скульптуры мамонтов, черепах, носорогов и других животных. И тут неожиданно появилась Лида.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Лидия Таран привезла зимние вещи, игрушки и стиральную машинку. В Ани для Лиды также был подарок, потому что она знала, что обязательно встретит свою фею и приготовила икону, чтобы она оберегала Лидию и осуществляла и ее мечты. На изображении — святая Игуменья Манявская. Она делала разные чудеса, в частности спасла Станиславский край, что является современной Ивано-Франковщиной, от страшной болезни.

пресслужба каналу "1+1"

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