Санта Димопулос из-за проблем со здоровьем набрала лишние кило

Украинская певица Санта Димопулос рассекретила, как держит свою фигуру в тонусе.

Как призналась исполнительница в Instagram-stories, у нее был сбой в гормональной системе, который влияет теперь на ее вес. В частности, артистка постоянно то набирает лишних шесть кило, то избавляется от них.

Сейчас Санта держит фигуру в тонусе, чтобы больше не поправиться. Певица регулярно выполняет физические упражнения и старается соблюдать правильное питание. Кстати, летом артистке помогают худеть пешие прогулки и танцы.

"Если честно, то мой вес гуляет в пределах 6 кг и это плохо. Был сбой в гормональной системе, и сейчас я не в той форме, в которой хотелось бы. Но поскольку регулярно тренируюсь и стараюсь питаться правильно – фигура "не плывет". Летом я много хожу, танцую и смеюсь", – поделилась артистка.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Кстати, фанаты заметили, что время от времени в сторис Санта может показаться с алкогольным напитком, поэтому поинтересовались, как она сочетает это с правильным питанием. Димопулос заверила, что все нужно употреблять в меру и разумно. То есть если артистка выпила бокал алкогольного напитка, значит не будет есть ничего вредного.

"Если хочу выпить – пью, но не заедаю это сладким, мучным. В обычном бытовом или рабочем режиме стараюсь не употреблять алкоголь вообще, а лето на то и лето. Я только со временем поняла, что нельзя впадать в крайности, к тому же это касается всего. Если я в стрессе загоняю себя в правильное питание и режим, то это все – срыв. Если все в меру, но со здоровым ориентиром на здоровье – то все будет супер", — подчеркнула артистка.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

К слову, хоть Санта Димопулос говорит, что набрала лишние кило, однако когда она публикует фото, где предстает в купальнике, получает немало комплиментов. Недавно артистка посветила стройной фигурой в бикини на одном из пляжей Испании.

Читайте также: