Санта Димопулос на Бали вызвала врача и обеспокоила фото под капельницей

Санта Димопулос / © instagram.com/santadimopulos

Украинская певица Санта Димопулос очень сильно обеспокоила подписчиков признанием о своем состоянии.

Артистка сейчас находится на отдыхе на Бали. Однако отпуск знаменитости проходит не совсем так, как ей бы этого хотелось. В Instagram-stories исполнительница пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. Санта Димопулос чувствовала слабость, тошноту, обезвоживание, боль в желудке и полностью потеряла аппетит.

Наконец, певице пришлось обращаться за помощью к врачам. Медик прибыл и поставил знаменитости капельницу. Правда, артистка отметила, что лучше ей пока не становится. Исполнительница убеждена, что подхватила на Бали болезнь.

Санта Димопулос под капельницей / © instagram.com/santadimopulos

"Целый день слабость, головокружение, тошнота, обезвоживание, боль в животе и полное отсутствие аппетита. Вызвала врача, потому что легче не становится. Подхватила что-то на Бали", - поделилась с подписчиками исполнительница.

Напомним, недавно певица alyona alyona делилась, что серьезно заболела. Артистка пожаловалась на свое состояние и раскрыла симптомы болезни.