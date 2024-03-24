Санта Димопулос объяснила, почему поселилась в ОАЭ и вернется ли в Украину

Украинская певица Санта Димопулос прокомментировала, почему поселилась в ОАЭ и планирует ли возвращаться из-за границы.

В своем Instagram артистка объяснила, что покинула Украину, чтобы вывезти детей в безопасное место. По словам исполнительницы, во время войны она не хочет подвергать сына и дочь опасности. Певица пока не знает, вернется ли вообще в будущем в Украину, однако сейчас этого точно не произойдет.

Санта Димопулос с детьми / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Сейчас не вижу будущего в Украине, что будет дальше – не знаю. Украина – моя Родина, мое сердце. Стараюсь не терзать себя мыслями о будущем, я благодарна за все, что есть в моей жизни на данном этапе, и принимаю изменения как есть ", – поделилась артистка.

Также Санта Димопулос объяснила, что поселилась в ОАЭ, ведь там безопасно, а этот критерий является основным для певицы при выборе места жительства.

"В ОАЭ безопасно. Для меня это критерий номер один сейчас. У меня двое детей, и я несу за них ответственность", – добавила артистка.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно Санта Димопулос делилась, как ухаживает за кожей лица. В частности, артистка показывала, как делает уколы красоты, объясняя, для чего ей нужны инъекции.

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