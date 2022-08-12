Санта Димопулос очаровала видео, где ее 2-летняя дочь поет "Ой, у лузі червона калина"

Экс-"ВИА Гра" и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос воспитывает свою дочь Софию настоящей патриоткой.

Так, на странице в Instagram Санта Димопулос поделилась трогательным видео, на котором ее 2-летняя дочь София поет гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина".

Девочка дважды старательно исполнила припев песни, а в конце видео поаплодировала:

"Любимая украинская песня в исполнении прекрасно украинской души", — подписала ролик Димопулос.

Подписчики артистки остались в восторге от тех песен, которые поет маленькая Софийка: "У кого еще любимая часть "хе, хе, розвеселимо"? Просто улыбка до ушей когда слушаю", "молодчинка, золотко! Настоящая украиночка", "такая красивая девочка. Молодчинка".

Отметим, что Санта Димопулос воспитывает двоих детей. Сына Даниэля звезда родила в 2008 году от шоумена Андрея Джеджулы. Дочь София появилась на свет в 2019 году. Ее знаменитость родила в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко.

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