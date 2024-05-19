Санта Димопулос откровенно призналась, пыталась ли после развода вернуть отношения с мужем

Украинская певица Санта Димопулос честно ответила, пыталась ли сохранить брак с мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко, и хотела ли вернуть их романтические отношения.

Соответствующий вопрос артистке задали подписчики в Instagram-stories. Певица решила унять любопытство фанатов и ответить на него. Санта подчеркнула, что достаточно странно делать такие предположения. Если бы она хотела и дальше быть вместе с мужем, то не расставалась бы.

"Довольно странный вопрос. Логично предположить, что если бы хотела, то мы бы и не расходились. Ну и не вещь же мужчина, чтобы его возвращать", — ответила артистка.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Отметим, Санта Димопулос и Игорь Кучеренко прожили в браке 11 лет. Впрочем, в начале апреля исполнительница ошеломила новостью, что разводится с бизнесменом. Причину артистка называть не стала, однако подчеркнула, что после разрыва они остались в приятельских отношениях. У бывших супругов есть общая дочь София, которая родилась в сентябре 2019 года.

Напомним, недавно ведущая Каролина Ашион призналась, что разошлась с возлюбленным после 14 лет отношений. Знаменитости тяжело дался разрыв, что у нее развилась депрессия.

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