Санта Димопулос отреагировала на слухи об изменах бывшего мужа и своего нового бойфренда

Украинская певица Санта Димопулос ответила на вопрос об изменах бывшего мужа, а также высказалась о своем новом бойфренде.

Недавний развод артистки вызвал в Сети шквал обсуждений. Певица не раскрывала подробностей разрыва с бизнесменом Игорем Кучеренко, так что у фанатов возникло немало вопросов. В частности, пользователи предположили, что бывший муж изменил Санте, поэтому поинтересовались у нее, как она это пережила.

Димопулос была удивлена такому вопросу. Впрочем, она дала ясно понять, что в их с Кучеренко браке измен не было.

"Бог миловал, измену я в своей жизни не переживала", – ответила артистка.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Кроме того, в Сети даже начали появляться слухи, что Димопулос больше не одинока. Фанаты даже попросили певицу показать нового бойфренда. Впрочем, она отметила, что пока что одинокая: "Я сама себе бойфренд".

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Исполнительница добавила, что сейчас не готова к новым отношениям, а тем более к браку. После развода знаменитость хочет заняться собой и погрузиться в развитие. Артистка также уверена, что еще встретит любимого мужчину.

"Да вы что? Я только вышла из отношений, какое замужество? Если честно, я даже не думаю об этом. Я занимаюсь собой, своим развитием, я пока хочу быть в отношениях с собой. когда этого не ждешь", — отметила исполнительница.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, 2 апреля Санта Димопулос ошеломила новостью, что разводится с мужем Игорем Кучеренко. Супруги прожили в браке 11 лет. Вместе они воспитывают дочь Софию, которую исполнительница родила в 2019 году.

Читайте также: