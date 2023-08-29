Санта Димопулос отвела 4-летнюю дочь в школу и призналась, где она в Дубае учится

Украинская певица Санта Димопулос отдала свою 4-летнюю дочь Софию в школу.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram. В частности Санта уже опубликовала кадры, где маленькая Софийка в школьной форме позирует в учебном заведении.

Дочь Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Дочь артистки будет ходить в частное учебное заведение в Дубае. Димопулос отдала Софию в Швейцарскую международную научную школу.

"Не могу в это поверить. Впервые в школу..." — поделилась Санта.

Санта Димопулос с дочерью / Фото: instagram.com/santadimopulos

В школе на обучение принимают детей от 3 до 18 лет. Там они изучают разные предметы, в том числе иностранные языки, математику, науку, физическую культуру, изобразительное искусство, словесность и многое другое. Стоимость обучения в такой школе составляет от 15 тысяч долларов в год.

Дочь Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, в середине августа стало известно, что Санта Димопулос вместе с семьей переезжает в ОАЭ. Причиной такого решения стала работа супруга исполнительницы. До этого семейство жило во Франции.

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